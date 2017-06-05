Красноярский край стал аутсайдером в рейтинге экологических регионов РФ

Общероссийская организация «Зеленый патруль» составила экологический рейтинг регионов России по итогам весны 2017 года. Красноярский край располагается на 68-ой позиции.

При анализе учитывались состояние воздуха и воды, количество сбросов и выбросов вредных веществ, а также ответственность власти и активность местных общественных организаций.

Отмечается, что в начале февраля, когда «красноярцы задыхались от зловонной дымки», специалисты «КрасЭкоФронта» с помощью частной передвижной лаборатории в воздухе, помимо «стандартных» загрязнителей, нашли следующие вещества: кремний, железо, магний и алюминий. Также весной краснояцы часто жаловались на заваленные шлаком улицы. В поселке Торгашино, в черте Красноярска, снег был красный от пыли. Кроме того, отмечается, что власти не справлялись с лесными пожарами.

Согласно данным рейтинга, самой чистым регионом в РФ оказалась Тамбовская область. Одними из лидеров рейтинга также стали Республика Алтай (второе место) и Алтайский край (третье место). На последних строчках расположились Свердловская (84-е место) и Ленинградская области (83-е место). Томская область получила 16-е место в экологическом рейтинге, остальные регионы Сибири заняли позиции с 33-го места (Кемеровская область) до 78-го места (Иркутская область).

По мнению экспертов, основной экологической проблемой регионов остаются свалки.

Экологический рейтинг российских регионов публикуется раз в квартал по итогам каждого сезона начиная с 2007 года. За все время его составления позиции регионов остаются практически неизменными. В числе регионов с наиболее благоприятной экологией практически отсутствуют промышленные районы.

Организация «Зеленый патруль» занимается проведением экспедиций, экологическим мониторингом, а также обнаружением нарушений природоохранного законодательства.