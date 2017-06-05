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06:23 (мск), источник: Newslab.ru

СМИ озвучили имя кандидата на пост тренера ФК «Енисей»

Одним из претендентов на этот пост является экс-главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев.

Основным кандидатом на пост главного тренера красноярского ФК «Енисей» является бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев. Об этом сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, 1 июня пост главного тренера красноярских футболистов покинул Андрей Тихонов — он решил продолжить карьеру в самарских «Крыльях Советов». Теперь место главного тренера ФК «Енисей» вакантно.

СМИ сообщают, что его может занять Дмитрий Аленичев, который в августе прошлого года покинул пост главного тренера «Спартака». До московского клуба он работал в тульском «Арсенале» и юношеской сборной России. Еще одним кандидатом на пост главного тренера называется Андрей Талалаев, который возглавляет команду «Тамбов». Однако в пресс-службе ФК «Енисей» Newslab.ru не подтвердили, но и не опровергли информацию о их возможном назначении на пост главного тренера команды. Там лишь уточнили, что имя тренера назовут до 15 июня — с этого числа футболисты «Енисея» выйдут из отпуска и отправятся на сборы в Новогорск.

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