СМИ озвучили имя кандидата на пост тренера ФК «Енисей»
Одним из претендентов на этот пост является
Одним из претендентов на этот пост является
Основным кандидатом на пост главного тренера красноярского ФК «Енисей» является бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев. Об этом сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, 1 июня пост главного тренера красноярских футболистов покинул Андрей Тихонов — он решил продолжить карьеру в самарских «Крыльях Советов». Теперь место главного тренера ФК «Енисей» вакантно.
СМИ сообщают, что его может занять Дмитрий Аленичев, который в августе прошлого года покинул пост главного тренера «Спартака». До московского клуба он работал в тульском «Арсенале» и юношеской сборной России. Еще одним кандидатом на пост главного тренера называется Андрей Талалаев, который возглавляет команду «Тамбов». Однако в