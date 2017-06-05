СМИ озвучили имя кандидата на пост тренера ФК «Енисей»

Основным кандидатом на пост главного тренера красноярского ФК «Енисей» является бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев. Об этом сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, 1 июня пост главного тренера красноярских футболистов покинул Андрей Тихонов — он решил продолжить карьеру в самарских «Крыльях Советов». Теперь место главного тренера ФК «Енисей» вакантно.