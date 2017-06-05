На дорогах Красноярского края вводятся ограничения на проезд большегрузов

В Красноярском крае будет ограничено движение большегрузов, сообщает пресс-служба КрУДора. На отдельных автомобильных дорогах общего пользования и межмуниципального значения с 12 июня по 30 ноября 2017 года вводится временный запрет на проезд транспортных средств массой более 10, 25 и 35 тонн.

Ограничения вводятся исходя из технического состояния трасс — чтобы сохранить конструктивные элементы дорожного полотна. Информация о трассах, где будет невозможно движение большегрузов, указана в тексте приказа.

Напомним, весенние ограничения движения для большегрузов в Красноярском крае в этом году действовали с 17 апреля по 26 мая, а на ряде дорог с 10 апреля по 19 мая.