На дорогах Красноярского края вводятся ограничения на проезд большегрузов
Ограничения будут действовать с 12 июня по 30 ноября 2017.
Ограничения будут действовать с 12 июня по 30 ноября 2017.
В Красноярском крае будет ограничено движение большегрузов, сообщает
Ограничения вводятся исходя из технического состояния трасс — чтобы сохранить конструктивные элементы дорожного полотна. Информация о трассах, где будет невозможно движение большегрузов, указана в тексте приказа.
Напомним, весенние ограничения движения для большегрузов в Красноярском крае в этом году действовали с 17 апреля по 26 мая, а на ряде дорог с 10 апреля по 19 мая.