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07:59 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Экологический флот может появиться на Байкале

Суда-сборщики будут обслуживать корабли и принимать отходы.

Источник: IrkutskMedia.ru

Врио главы Бурятии Алексей Цыденов рассказал на ПМЭФ о возможном появлении на Байкале экофлота, состоящего из судов по сбору отходов и загрязненных нефтепродуктами вод. Его созданием займется специальная рабочая группа. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

«Сейчас очень тяжелая ситуация для экологии озера с точки зрения судоходства. В настоящее время на весь Байкал есть только одно экосудно. При этом с бурятской стороны нет причалов, которые бы принимали загрязненные воды, сливы и прочее», — отметил Алексей Цыденов.

В апреле в Улан-Удэ состоялось совещание с министром транспорта РФ Максимом Соколовым, на котором было поручено создать отдельную рабочую группу. Группа по развитию водных путей сообщения на Байкале будет заниматься вопросом строительства причалов, способных принимать сливы, обеспечивать цивилизованную эксплуатацию флота, а также строительством судов-сборщиков.

Федеральное агентство морского и речного транспорта РФ к 1 августу 2017 года должно предоставить документ о создании программы развития внутренних водных путей озера Байкал и формировании рабочей группы.

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