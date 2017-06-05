Экологический флот может появиться на Байкале

Врио главы Бурятии Алексей Цыденов рассказал на ПМЭФ о возможном появлении на Байкале экофлота, состоящего из судов по сбору отходов и загрязненных нефтепродуктами вод. Его созданием займется специальная рабочая группа. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.
«Сейчас очень тяжелая ситуация для экологии озера с точки зрения судоходства. В настоящее время на весь Байкал есть только одно экосудно. При этом с бурятской стороны нет причалов, которые бы принимали загрязненные воды, сливы и прочее», — отметил Алексей Цыденов.
В апреле в
Федеральное агентство морского и речного транспорта РФ к 1 августу 2017 года должно предоставить документ о создании программы развития внутренних водных путей озера Байкал и формировании рабочей группы.