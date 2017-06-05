В направлении Октябрьского моста восстановят автобусную остановку
В планах восстановить пункт к осени 2017 года.
В планах восстановить пункт к осени 2017 года.
В сентябре 2017 года в Красноярске планируется восстановить автобусную остановку «Сибтяжмаш». Пункт находится по направлению к Октябрьскому мосту, между ул. Павлова и ул. Гастелло. Об этом журналистам «СТС-Прима» рассказали в департаменте горхозяйства мэрии Красноярска.
Отметим, что остановку на правом берегу демонтировали
Напомним, в 2016 году в микрорайоне Солнечном появилась новая остановка «Простоквашино». Рядом с домом № 30 по ул. 40 лет Победы начал ходить автобус № 64. Кроме того, в Октябрьском районе Красноярска переименовали сразу три остановки. Так, остановку «Госуниверситет» на пр. Свободном переименовали в «Сибирский федеральный университет». Пункт «Мясокомбинат-1» на ул. Калинина переименовали в «Платформу «Мясокомбинат», а остановку «Мясокомбинат-2» — в «Жилой комплекс «Глобус».