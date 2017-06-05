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08:02 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В направлении Октябрьского моста восстановят автобусную остановку

В планах восстановить пункт к осени 2017 года.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В сентябре 2017 года в Красноярске планируется восстановить автобусную остановку «Сибтяжмаш». Пункт находится по направлению к Октябрьскому мосту, между ул. Павлова и ул. Гастелло. Об этом журналистам «СТС-Прима» рассказали в департаменте горхозяйства мэрии Красноярска.

Отметим, что остановку на правом берегу демонтировали из-за аварии, которая произошла в 2016 году. Тогда автомобиль на скорости протаранил пункт и снес стеклянную конструкцию. После этого остановку демонтировали. Восстановить ее решили уже в этом году. Пункт внесли в план реконструкции на 2017 год.

Напомним, в 2016 году в микрорайоне Солнечном появилась новая остановка «Простоквашино». Рядом с домом № 30 по ул. 40 лет Победы начал ходить автобус № 64. Кроме того, в Октябрьском районе Красноярска переименовали сразу три остановки. Так, остановку «Госуниверситет» на пр. Свободном переименовали в «Сибирский федеральный университет». Пункт «Мясокомбинат-1» на ул. Калинина переименовали в «Платформу «Мясокомбинат», а остановку «Мясокомбинат-2» — в «Жилой комплекс «Глобус».

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