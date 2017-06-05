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08:09 (мск), источник: ИА REGNUM

Дальневосточники просят у Путина адекватные цены на авиабилеты

«Путешествия остаются для среднего класса несбыточной мечтой».

Источник: AP 2017

Вопрос дальневосточников относительно дороговизны авиабилетов по России стал одним из самых популярных на сайте «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным, которая состоится в следующий четверг, 15 июня. По мнению граждан, путешествия по стране остаются для среднего класса несбыточной мечтой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Почему обычной российской семье из Санкт-Петербурга ил Москвы значительно проще в финансовом плане слетать отдохнуть туда-обратно в Европу, чем к нам на Дальний Восток или Байкал? Если билеты на самолёт из европейской части России более-менее доступны, то билеты обратно, например, из Хабаровска или Владивостока, стоят целое состояние. В итоге путешествия по России так и остаются несбыточной мечтой для среднего класса», — написали главе государства дальневосточники.

Граждане попросили Владимира Путина объяснить, почему в России такие высокие цены на авиабилеты, почему их нельзя снизить, и сделать адекватную для населения стоимость.

Согласно предложениям, размещённым на одном из популярных поисковиков дешёвых авиабилетов, улететь на неделю из Москвы во Владивосток сегодня, 5 июня, одному взрослому без пересадок обойдётся в 35 тыс. рублей и более. Рейс из Москвы во Владивосток и обратно через неделю — свыше 30 тыс. рублей. Из Москвы в Хабаровск и обратно сегодня — от 27,6 тыс. рублей, через неделю стоимость авиабилетов аналогичная. Для примера, слетать на недельку в Крым москвичам стоит 9 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, предоставление субсидий на авиаперелёты для жителей Дальнего Востока обойдётся федеральному бюджету в 2,9 млрд рублей. За эти деньги льготными тарифами с 1 апреля по 31 октября 2017 года смогут воспользоваться 447 тысяч жителей дальневосточных регионов, улететь дешевле можно будет по 50 направлениям.

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