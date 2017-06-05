Дальневосточники просят у Путина адекватные цены на авиабилеты
«Путешествия остаются для среднего класса несбыточной мечтой».
«Путешествия остаются для среднего класса несбыточной мечтой».
Вопрос дальневосточников относительно дороговизны авиабилетов по России стал одним из самых популярных на сайте «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным, которая состоится в следующий четверг, 15 июня. По мнению граждан, путешествия по стране остаются для среднего класса несбыточной мечтой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Почему обычной российской семье из
Граждане попросили Владимира Путина объяснить, почему в России такие высокие цены на авиабилеты, почему их нельзя снизить, и сделать адекватную для населения стоимость.
Согласно предложениям, размещённым на одном из популярных поисковиков дешёвых авиабилетов, улететь на неделю из Москвы во Владивосток сегодня, 5 июня, одному взрослому без пересадок обойдётся в 35 тыс. рублей и более. Рейс из Москвы во Владивосток и обратно через неделю — свыше 30 тыс. рублей. Из Москвы в Хабаровск и обратно сегодня — от 27,6 тыс. рублей, через неделю стоимость авиабилетов аналогичная. Для примера, слетать на недельку в Крым москвичам стоит 9 тыс. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, предоставление субсидий на авиаперелёты для жителей Дальнего Востока обойдётся федеральному бюджету в 2,9 млрд рублей. За эти деньги льготными тарифами с 1 апреля по 31 октября 2017 года смогут воспользоваться 447 тысяч жителей дальневосточных регионов, улететь дешевле можно будет по 50 направлениям.