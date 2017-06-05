Свердловчанам придется мокнуть еще неделю

Сырая и прохладная погода продержится в Свердловской области еще неделю. 5 июня 2017 года в регионе ожидаются грозы, ливни и западный ветер до 25 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 17 градусов, сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС.

Поливать продолжит и в следующие два дня. Ночами будет 2−7 градусов выше нуля, днем — 16−18. Ветер ослабнет до 11 метров в секунду.

В Екатеринбурге в ближайшие три дня воздух прогреется до плюс 14−16, без осадков не обойдется.

По данным Росгидромета, дожди на Среднем Урале будут идти всю неделю. Небольшое потепление сулят к выходным.