«Мисс Сабантуй-2017» выбрали в Новосибирске

18-летняя Руфина Ажбакова стала «Мисс Сабантуй-2017» в Новосибирске. Самую красивую татарскую девушку выбирали в конце праздника, который широко отмечался вчера в Центральном парке. Руфина приехала в областной центр из Барабинска, учится в колледже олимпийского резерва, работает тренером по фитнесу, отлично катается на лыжах, метко стреляет и быстро готовит татарскую лапшу.

По словам организаторов праздника, прошедшего вчера в Новосибирске, в конкурсе «Мисс Сабантуй-2017» приняли участие три самые красивые татарские девушки. Им предстояло станцевать, тонко нарезать лапшу и рассказать о себе со сцены. Победила 18-летняя Руфина Ажбакова, которая справилась с лапшой быстрее других.

— Татарскую лапшу меня учила готовить бабушка, а в прошлом году я участвовала в Сибирском фестивале татарской молодежи, который проходил в Бердске. Там нас тоже учили тонко и быстро резать лапшу, — рассказала VN.ru «Мисс Сабантуй-2017». — А вот танцевать я почти не умею. Как умудрилась победить — сама не понимаю.

Руфина призналась, что умеет готовить не только лапшу, а вообще «много чего», например, слепить пельмени. Еще «Мисс Сабантуй» любит кататься на лыжах, профессионально занимается биатлоном и любит фотографировать.

— Через несколько лет я планирую переехать в Санкт-Петербург и поучиться на видеоблогера, — продолжает девушка. — Свое будущее я связываю именно с этим.

В качестве главного приза Руфине достались мультиварка и памятная статуэтка с надписью «Мисс Сабантуй».