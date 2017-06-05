Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый шёлковый путь проложили без России
Ученые выяснили, почему для женщин чай полезнее кофе
Стало известно о количестве погибших после перестрелки в Москве
Полуторагодовалая девочка превратилась в «спящую красавицу»
7 видов туфель, которые сейчас в моде
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
«Чудо-женщину» запретили к показу в Ливане
От Лядовой до Бондарчук: звезды на премьере фильма «Нелюбовь»
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Волочкова выложила фото без белья в купе поезда - СМИ
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
«Домой, курва!»: толпа поляков жестоко избила украинцев
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
12Воспоминания Набережной Круазет
15Happy Birthday, Mr. President
15Последствия урагана в Москве
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
08:11 (мск), источник: VN.ru

«Мисс Сабантуй-2017» выбрали в Новосибирске

Конкурс «Мисс Сабантуй-2017» состоялся в областном центре. В нем приняли участие три самые красивые татарские девушки, а выиграла та, которая быстрее всех приготовила лапшу.

Источник: Руфина Ажбакова

18-летняя Руфина Ажбакова стала «Мисс Сабантуй-2017» в Новосибирске. Самую красивую татарскую девушку выбирали в конце праздника, который широко отмечался вчера в Центральном парке. Руфина приехала в областной центр из Барабинска, учится в колледже олимпийского резерва, работает тренером по фитнесу, отлично катается на лыжах, метко стреляет и быстро готовит татарскую лапшу.

По словам организаторов праздника, прошедшего вчера в Новосибирске, в конкурсе «Мисс Сабантуй-2017» приняли участие три самые красивые татарские девушки. Им предстояло станцевать, тонко нарезать лапшу и рассказать о себе со сцены. Победила 18-летняя Руфина Ажбакова, которая справилась с лапшой быстрее других.

— Татарскую лапшу меня учила готовить бабушка, а в прошлом году я участвовала в Сибирском фестивале татарской молодежи, который проходил в Бердске. Там нас тоже учили тонко и быстро резать лапшу, — рассказала VN.ru «Мисс Сабантуй-2017». —  А вот танцевать я почти не умею. Как умудрилась победить — сама не понимаю.

Руфина призналась, что умеет готовить не только лапшу, а вообще «много чего», например, слепить пельмени. Еще «Мисс Сабантуй» любит кататься на лыжах, профессионально занимается биатлоном и любит фотографировать.

— Через несколько лет я планирую переехать в Санкт-Петербург и поучиться на видеоблогера, — продолжает девушка. — Свое будущее я связываю именно с этим.

В качестве главного приза Руфине достались мультиварка и памятная статуэтка с надписью «Мисс Сабантуй».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Ребенок отделался царапинами, упав с 7 этажа в Новосибирске
Ряд арабских стран разорвал отношения с Катаром
Путин назвал ерундой слухи о наличии у РФ компромата на Трампа
Терезу Мэй раскритиковали за призыв к контролю интернета
Трампа обвинили в незнании теории глобального потепления
Постпред США раскритиковала Совет по правам человека ООН
Глава «Роснефти» назвал цели антироссийских санкций
СМИ узнали о попытках России помешать Македонии вступить в НАТО
Спорт
Кубок — для Зидана, Лига — для избранных Анализируем финал Лиги чемпионов и рассуждаем о пути развития европейского футбола
Авто
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа Следующее поколение Volkswagen Touareg должно быть показано во второй половине этого года, однако фотографам удалось уже сейчас сделать снимки этой модели. Причем почти без камуфляжа!
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Мастерство обольщения: актрисы сериалов в образах искусительниц Как привлечь мужчину, соблазнить и в конечном итоге (по желанию) погубить? Если вас терзают эти и другие подобные вопросы — смотрите сериалы из этой подборки и учитесь у признанных гуру
Недвижимость
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Риелторы назвали цену самой дорогой хрущевки
В 2017 году ипотечные ставки в Москве будут снижаться
Собянин: «Молчуны» не повлияют на итоги голосования по реновации
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Стало известно, на кого похож сын Сергея Лазарева Музыкант перестал прятать Никиту от коллег.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь