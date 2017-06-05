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08:08 (мск), источник: dostup1.ru

В Миассе готовятся к всероссийской «Ильменке»

Торжественное открытие фестиваля состоится на Главной сцене 9 июня, в пятницу, в 19.00.

С 9 по 11 июня 2017 года в окрестностях Миасса (Челябинская область), на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина», в 41-й раз пройдет Ильменский фестиваль авторской песни, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В фестивале примут участие Олег Митяев, Леонид Марголин и Родион Марченко (Москва), Леонид Сергеев (Москва), Галина Хомчик (Москва), Андрей Крамаренко (Москва), Роман Ланкин (Томск), Вячеслав Ковалев и Сергей Григорьев (Санкт-Петербург — Челябинск), Анатолий Киреев (Челябинск), ансамбли «Зеленая лампа» (Екатеринбург) и «Седьмая бригада» (Челябинск) и другие.

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА.

В течение трех дней на главной и лесной сценах и творческом пространстве «U 235» выступят артисты, авторы и исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Сургута, Архангельска, Кирова, Уфы, Екатеринбурга, Томска, Выборга, Мытищ, Челябинска и городов Челябинской области.

Торжественное открытие фестиваля состоится на Главной сцене 9 июня, в пятницу, в 19.00. В программе — концерты «Звезды авторской песни», Vivat, Ильмены, «Ильменский звездопад», конкурс авторской песни, «Ильменские гвозди» (юмор в авторской песне), концерт лауреатов, сольные выступления, а также «Неформатные наши» — концерт молодых авторов и исполнителей, представляющих иной, но близкий фестивалю музыкальный формат: Филиппа Августа (Москва), Алексея Хомчика (Москва), Павла Пиковского (Москва), Рамиля Бадамшина (Уфа), Даниса Файзуллина и группы «Вето» (Челябинск).

В субботу, 10 июня, в 19.00 в концерте «Олег Митяев представляет…» примет участие специальный гость фестиваля — Чиж (Сергей Чиграков, Санкт-Петербург).

На Лесной сцене запланированы концерты «Наши соседи. Программа гостей из Екатеринбурга», программа «Провинциальная поэзия», выступления памяти Юрия Зыкова и Николая Старченкова, поэтический турнир, концерты клубов авторской песни и многое другое.

НОВОЕ НА ФЕСТИВАЛЕ.

Шатер «U235» — новая площадка фестиваля. Это творческое пространство — форпост Международного открытого фестиваля авторской песни и поэзии «U 235» в городе Сосновый бор (Ленинградская область), учрежденного Госкорпорацей «Росатом». На площадке будут проходить творческие встречи с известными бардами и специальными гостями. Главным событием станет отборочный тур «U235», по результатам которого лучшие участники поедут в июле на фестиваль в Сосновый бор.

Впервые состоялся интернет-конкурс Ильменского фестиваля. По итогам конкурса лауреат Антон Антонов (Самара) примет участие в фестивальной программе.

На фестивальном пространстве пройдет выставка «Ильменка: история в лицах» известного фотографа Алексея Гольянова (Челябинск).

ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ.

Ильменский фестиваль — ландшафтное мероприятие. Заезд в палаточный лагерь начнется в восемь утра 9 июня. Городок обеспечат подвозом бесплатной воды, на торговой ярмарке будут продаваться дрова, для автомобилистов организуют парковки, установят посты медслужбы, полиции и МЧС.

Одна из главных особенностей фестиваля — его доступность: вход на площадку, размещение в палаточном лагере, участие во всех мероприятиях и посещение концертов будут бесплатными.

В полиции Миасса напомнили: в России запрещено приносить оружие на публичные мероприятия (митинги, уличные шествия, демонстрации, пикетирования).

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