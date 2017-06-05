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07:57 (мск), источник: Вести - Пермь

В Пермском крае очередное штормовое предупреждение

В Пермском крае очередное штормовое предупреждение, и достаточно тревожное.

Источник: Вести - Пермь

5 июня 2017 г. местами по Пермскому краю сохраняются сильные, по восточным районам очень сильные дожди, усиление ветра 15−20 м/с.

В МЧС напоминают: По возможности не выходите из дома. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями.

Андрей Шихов, инженер ГИС-Центра ПГНИУ: «В Перми наиболее существенны осадки будут вечером в субботу. Возможны грозы. По восточным районам края два дня будут идти сильные дожди, что может вызвать третью волну половодья на реках северных и восточных районов края. А также сильные дожди пройдут по северным районам края в воскресенье».

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