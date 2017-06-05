В Пермском крае очередное штормовое предупреждение
В Пермском крае очередное штормовое предупреждение, и достаточно тревожное.
В Пермском крае очередное штормовое предупреждение, и достаточно тревожное.
5 июня 2017 г. местами по Пермскому краю сохраняются сильные, по восточным районам очень сильные дожди, усиление ветра 15−20 м/с.
В МЧС напоминают: По возможности не выходите из дома. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями.
Андрей Шихов, инженер