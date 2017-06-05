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08:10 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Хабаровские автомобилисты выстроились в герб России

В честь Дня Конституции автомобилисты Хабаровска выстроили из своих машин герб России. В акции принял участие 721 автомобилист, рассказал изданию DVhab.ru организатор Вячеслав Шемпелев.

Источник: ИТАР-ТАСС

Участники расставили автомобили в виде двуглавого орла со скипетром, державой и букв «РФ». На это им потребовалось шесть часов.

Накануне Дня Победы хабаровские автомобилисты расставили свои машины в виде Ордена Отечественной войны. В акции принял участие 521 человек.

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