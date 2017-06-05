Хабаровские автомобилисты выстроились в герб России
В честь Дня Конституции автомобилисты Хабаровска выстроили из своих машин герб России. В акции принял участие 721 автомобилист, рассказал изданию DVhab.ru организатор Вячеслав Шемпелев.
В честь Дня Конституции автомобилисты Хабаровска выстроили из своих машин герб России. В акции принял участие 721 автомобилист, рассказал изданию DVhab.ru организатор Вячеслав Шемпелев.
Участники расставили автомобили в виде двуглавого орла со скипетром, державой и букв «РФ». На это им потребовалось шесть часов.
Накануне Дня Победы хабаровские автомобилисты расставили свои машины в виде Ордена Отечественной войны. В акции принял участие 521 человек.