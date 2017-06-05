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08:18 (мск), источник: Kazinform

Стали известны подробности пребывания Джеки Чана в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Стали известны подробности пребывания Джеки Чана в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Как сообщил председатель правления АО «РТРК «Казахстан Ерлан Карин, 7 июня в Киноконцертном зале Казмедиацентра состоится открытие фестиваля китайского кино. Организаторами мероприятия являются ТРК «Казахстан», Государственный комитет информации, печати и кино КНР, China film group, «Казтелефильм».

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Мероприятие поддержали Министерство информации и коммуникаций, Министерство культуры и спорта РК. Специально к этому мероприятию съезжаются такие флагманы китайского телевидения, как CCTV и Hunan TV.

Всего на фестиваль заявлено 6 фильмов, которые будут показаны в кинотеатре «Чаплин» с 7 по 18 июня, а на самом открытии будет показан фильм Йога Кунг-фу.

Главным гостем данного мероприятия станет всемирно известный актёр, каскадёр, кинорежиссёр, продюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен, филантроп, мастер боевых искусств Джеки Чан, который пройдёт по красной дорожке и выступит перед своими поклонниками.

Начиная с сегодняшнего дня, на программах «Таншолпан» телеканала «Казахстан», а также радиопрограммах Казахского радио, радио «Астана» будут разыгрываться билеты для участия в церемонии открытия. Телеканал «Казахстан» будет вести прямую трансляцию данного мероприятия.

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