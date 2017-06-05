Работа по внедрению тревожной кнопки ЭВАК завершится в 2018 г в РК

АСТАНА, 5 июн — Sputnik. По его информации, система Экстренного вызова при авариях и катастрофах в РК ЭВАК предназначена для сокращения времени информирования экстренных служб о дорожно-транспортном происшествии или иной чрезвычайной ситуации.

«Благодаря этой системе помощь пострадавшим будет оказана в пределах так называемого “золотого часа”, это позволит существенно сократить смертность на дорогах», — сказал Атамкулов на правительственном часе в мажилисе.

Согласно проекту, разработано программное обеспечение для центра обработки данных системы ЭВАК. Во всех 14 областных департаментах ЧС и в городах Астана и Алматы развернуты и автоматизированы рабочие места операторов системы.

«Система сегодня функционирует в пилотном режиме с 1 января 2017 года, как это предусмотрено обязательствами РК в рамках Таможенного союза. Работы по системе ЭВАК продолжаются и будут завершены в следующем году», — заключил министр.

Как ранее отмечали в министерстве, ЭВАК станет инструментом для вызова экстренных оперативных служб, мониторинга транспортных средств на автодорогах, прогнозирования ЧС и создания условий для снижения смертности на автодорогах.

В настоящее время 50% смертей при авариях происходят из-за того, что помощь не была оказана вовремя, отмечали в ведомстве. Система ЭВАК сократит время прибытия на место катастрофы экстренных служб на 30−40%. Прогнозируется, что таким образом в год будут спасены сотни человек.

Сигнал о помощи поступает в Центр обработки данных, что позволит автоматически извлечь координаты произошедшего ДТП, а также узнать, какой именно автомобиль попал в аварию. Из Центра сигнал поступает оператору системы ЭВАК, который в режиме реального времени свяжется по голосовой связи с подавшим сигналом бедствия, уточнит, требуется ли медицинская помощь, сколько всего пострадавших и так далее. Далее информация передается в органы ЧС, информировали в министерстве.