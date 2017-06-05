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12:51 (мск), источник: Калининград.Ru

Синоптики прогнозируют дождливую рабочую неделю в Калининградской области

В Калининградской области ожидается дождливая рабочая неделя. По сведениям Гидрометцетра, в понедельник, 6 июня, температура воздуха днём составит +19°C.

Источник: Калининград.Ru

Во вторник ожидается потепление до +25°C. В среду и четверг похолодает, а в пятницу воздух снова прогреется до +25°C.

Во все дни предстоящей рабочей недели синоптики прогнозируют осадки. Скорость ветра не превысит 6 м/с. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до +13… +9°C.

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