«Профессор» продал кемеровской пенсионерке лекарство за 170 000 рублей

В Кемерове пенсионерка перевела аферистам 170 000 рублей за несуществующее лекарство.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, злоумышленники позвонили пенсионерке на домашний телефон. Сперва с ней беседовала женщина, которая представилась работником медицинского центра и рассказала, что у пожилой женщины очень плохие результаты анализов. Потом она передала трубку «профессору», который рассказал, что пенсионерка страдает от смертельного заболевания, и ей требуется срочная операция. Но оказалось, болезнь можно вылечить с помощью лекарства. Уникальный препарат стоит 170 000 рублей, но его очень мало и на всех не хватает, сообщил «профессор». Поэтому необходимо сделать предзаказ и оплатить покупку лекарства.

Пенсионерка вспомнила, что действительно сдавала анализы в поликлинике по месту жительства. Поэтому пожилая женщина пошла в банк и перевела аферистам деньги. «Профессор» больше не звонил, и женщина поняла, что стала жертвой мошенников. В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».