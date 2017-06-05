«Профессор» продал кемеровской пенсионерке лекарство за 170 000 рублей
Мошенник рассказал 75-летней женщине, что та больна смертельной болезнью.
Мошенник рассказал 75-летней женщине, что та больна смертельной болезнью.
В Кемерове пенсионерка перевела аферистам 170 000 рублей за несуществующее лекарство.
По информации
Пенсионерка вспомнила, что действительно сдавала анализы в поликлинике по месту жительства. Поэтому пожилая женщина пошла в банк и перевела аферистам деньги. «Профессор» больше не звонил, и женщина поняла, что стала жертвой мошенников. В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».