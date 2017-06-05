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08:20 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчане смогут посетить турнир по историческому фехтованию

10 и 11 июня в Хабаровске состоится турнир по историческому фехтованию в доспехах «Меч Востока — 2017».

В краевую столицу приедут спортсмены из Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Благовещенска и Комсомольска-на-Амуре. Они будут использовать как одноручный меч и щит, так и полутораручный меч.

Перед болельщиками и бойцами выступят творческие коллективы. В их числе — группа этнической музыки «Карсилама», студия исторического танца «Лангедок» и другие.

Соревнования проведут в патриотическом центре «Взлет» с 11:00 до 19:00. Вход свободный, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу организации.

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Хабаровчане смогут посетить турнир по историческому фехтованию
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