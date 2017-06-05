Хабаровчане смогут посетить турнир по историческому фехтованию
10 и 11 июня в Хабаровске состоится турнир по историческому фехтованию в доспехах «Меч Востока — 2017».
10 и 11 июня в Хабаровске состоится турнир по историческому фехтованию в доспехах «Меч Востока — 2017».
В краевую столицу приедут спортсмены из
Перед болельщиками и бойцами выступят творческие коллективы. В их числе — группа этнической музыки «Карсилама», студия исторического танца «Лангедок» и другие.
Соревнования проведут в патриотическом центре «Взлет» с 11:00 до 19:00. Вход свободный, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на