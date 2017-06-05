Хабаровчане смогут посетить турнир по историческому фехтованию

В краевую столицу приедут спортсмены из Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Благовещенска и Комсомольска-на-Амуре. Они будут использовать как одноручный меч и щит, так и полутораручный меч.

Перед болельщиками и бойцами выступят творческие коллективы. В их числе — группа этнической музыки «Карсилама», студия исторического танца «Лангедок» и другие.