Хабаровские предприятия начали готовить к зиме бульдозеры и грейдеры

Так, активные работы ведут в МУП «Южное». В распоряжении этого предприятия находится 100 единиц техники. Отмечается, что летом многие машины используются как поливомоечные, позже их переоборудуют для зимних работ.

«Из машин, которые будут задействованы в зиму [а это более половины всех имеющихся в МУПе], текущего ремонта требуют 30 — грейдеры, роторы, бульдозеры, тракторы, фронтальные и тяжелые погрузчики, реагенторазбрасыватели, а также МДК на базе МАЗов. Почти четверть из них уже сейчас практически готовы к выходу на зимние хабаровские дороги», — рассказал главный механик МУП «Южное» Евгений Тихонов. На предприятии составлен план-график ремонта техники. Уже закуплены все необходимые комплектующие. Кроме того, решается вопрос о приобретении двух автомобилей-пылесосов, а также роторов и нескольких отвалов.