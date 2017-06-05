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11:13 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровские предприятия начали готовить к зиме бульдозеры и грейдеры

В Хабаровске муниципальные предприятия, обслуживающие дороги, начали готовить к зиме спецтехнику. Сейчас работники ремонтируют автомобили, закупают запчасти и готовятся к производству песчано-соляной смеси, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Источник: Агентство «Москва»

Так, активные работы ведут в МУП «Южное». В распоряжении этого предприятия находится 100 единиц техники. Отмечается, что летом многие машины используются как поливомоечные, позже их переоборудуют для зимних работ.

«Из машин, которые будут задействованы в зиму [а это более половины всех имеющихся в МУПе], текущего ремонта требуют 30 — грейдеры, роторы, бульдозеры, тракторы, фронтальные и тяжелые погрузчики, реагенторазбрасыватели, а также МДК на базе МАЗов. Почти четверть из них уже сейчас практически готовы к выходу на зимние хабаровские дороги», — рассказал главный механик МУП «Южное» Евгений Тихонов. На предприятии составлен план-график ремонта техники. Уже закуплены все необходимые комплектующие. Кроме того, решается вопрос о приобретении двух автомобилей-пылесосов, а также роторов и нескольких отвалов.

Также к зиме предприятие заготовит 10094 тонны песчано-соляной смеси и 298 тонн реагента «Бионорд». Сейчас на складе размещено 575 тонн соли.

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