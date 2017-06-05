Торнадо не помешал канадцу постричь газон

В интервью канадскому каналу CBC News Весселс рассказал, что «поглядывал на него (торнадо — ред.)». «На фото кажется, что оно очень близко, но на самом деле оно было очень далеко. Ну, не то чтоб прям совсем далеко, но довольно далеко от нас», — заключает он.

Весселсы — не единственные люди в Альберте, заснявшие торнадо. На YouTube набирает популярность видеоролик, который запечатлел один из местных жителей на пути из магазина домой.