Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Лядовой до Бондарчук: звезды на премьере фильма «Нелюбовь»
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Путин обратился за помощью к американским бизнесменам
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
«Чудо-женщину» запретили к показу в Ливане
От Лядовой до Бондарчук: звезды на премьере фильма «Нелюбовь»
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
Прокуратура республики Крым открыла дело против России - СМИ
Провайдер Украины выполнил указ Порошенко в Крыму
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
«Домой, курва!»: толпа поляков жестоко избила украинцев
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Тонировка на машинах: началась новая облава
Канадцы пообещали удивить всех надёжным пикапом
Фоторепортажи
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
15Последствия урагана в Москве
9Теракт в Лондоне
9Теракт в Манчестере
09:29 (мск), источник: РИА Новости

Торнадо не помешал канадцу постричь газон

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Житель канадской провинции Альберта решил, что надвигающийся торнадо — не повод бросить стричь газон. Снимок, на котором мужчина по имени Теунис Весселс продолжает работу на фоне бушующей стихии, опубликовала в Facebook его жена.

«Мой зверь косит траву с ветерком в волосах» — написала она под фото.

В интервью канадскому каналу CBC News Весселс рассказал, что «поглядывал на него (торнадо — ред.)». «На фото кажется, что оно очень близко, но на самом деле оно было очень далеко. Ну, не то чтоб прям совсем далеко, но довольно далеко от нас», — заключает он.

Весселсы — не единственные люди в Альберте, заснявшие торнадо. На YouTube набирает популярность видеоролик, который запечатлел один из местных жителей на пути из магазина домой.

По его словам, воронка образовалась у него на глазах, причем она двигалась в сторону дома его дочери. Он притормозил, предупредил дочь по телефону, затем снял это видео.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Новый теракты в Лондоне: шесть человек погибли, десятки пострадали
Четыре арабские страны разорвали отношения с Катаром
ВВС КНДР провели учения по нанесению ударов по авианосцам США
СМИ: Один из нападавших в Лондоне пытался вербовать детей
Голикова предупредила об эффектах повышения пенсионного возраста
Путин рекомендовал США не учить Россию жить
Глава «Роснефти» назвал цели антироссийских санкций
Арестован подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью
Спорт
Данни объявил об уходе из «Зенита» Полузащитник "Зенита" провел в клубе 9 лет
Авто
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа Следующее поколение Volkswagen Touareg должно быть показано во второй половине этого года, однако фотографам удалось уже сейчас сделать снимки этой модели. Причем почти без камуфляжа!
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Мастерство обольщения: актрисы сериалов в образах искусительниц Как привлечь мужчину, соблазнить и в конечном итоге (по желанию) погубить? Если вас терзают эти и другие подобные вопросы — смотрите сериалы из этой подборки и учитесь у признанных гуру
Недвижимость
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Риелторы назвали цену самой дорогой хрущевки
В 2017 году ипотечные ставки в Москве будут снижаться
Собянин: «Молчуны» не повлияют на итоги голосования по реновации
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Наталья Подольская прокомментировала свою беременность Певица призналась, что она с мужем Владимиром Пресняковым очень ждут рождения второго ребенка.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь