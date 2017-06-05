6 июня в ряде казанских домов не будет света

(Город Казань KZN.RU, 5 июня). 6 июня в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 8.00 до 13.00 отключение произойдет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Гудованцева, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43.

С 8.00 до 17.00 света не будет в доме № 29 по ул. Товарищеская Вахитовского района.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Кировском районе по адресам: ул. Гончарова, 2а; ул. Кольцова, 1; ул. Тургенева, 2а; ул. Шоссейная, 1, 3, 5, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а; ул. Энгельса, 59, 59а.

С 9.00 до 17.00 отключение запланировано в Приволжском районе по адресам: ул. Габишева, 35, 37, 39; ул. Завойского, 18, 20, 22, 22а; ул. Качалова, 78.

С 8.00 до 17.00 света не будет в поселках Восточный (улицы Акчулпан, Вязовая, В. Григорьева, Милосердия, Наставников, Нурлы, Приречная, Рассветная, Рассветный переулок, Рябиновая, Строителей, Таулы, Тихвинская, Чиале) и Салмачи (улицы Газовая, Сабит, Стройная, Фиалковая, Яркая) Приволжского района.

Кроме того, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Авиастроительного, Вахитовского, Приволжского и Советского районов.