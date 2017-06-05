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09:44 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловчанам вернули электричество после урагана

Без света остается лишь одно село.

Источник: УралИнформБюро

На Среднем Урале энергетики восстановили электроснабжение, нарушенное ураганом. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ОАО «МРСК Урала», на данный момент без света остается всего одно село — Балакино. Ремонтные работы там планируется завершить до конца сегодняшнего дня.

Энергетики восстанавливали электроснабжение круглосуточно в течение двух дней. Было задействовано более 120 бригад и 147 единиц спецтехники.

Стихия обрушилась на Урал 3 июня — без света остались более 100 000 жителей. Ураган порвал линии электропередачи в Ирбитском, Камышловском, Каменском, Нижнетагильском, Невьянском, Красноуральком, Первоуральском, Полевском, Дегтярском, Сысертском, Белоярском городских округах. Частично осталась без света Ревда, Серов и некоторые другие территории.

Непогода накрыла и соседнюю Челябинскую область. Там без электричества остались 4 388 человек. Им вернули свет к вечеру 4 июня.

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