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09:42 (мск), источник: РИА Крым

Погода в Крыму: температура воздуха — до +28, моря — до +20

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости (Крым). В понедельник в Крыму будет переменная облачность, без осадков, при этом сохранится высокая пожарная опасность. Об этом сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура воздуха днем составит от +23 до +28 градусов. Ветер будет дуть восточный со скоростью 5−10 м/с, местами — 13 м/с.

В Симферополе столбики термометров ночью покажут +10…+12 градусов, днем — +25…+27. В Севастополе ночью воздух будет прогрет до +14…+16 градусов, днем — до +23…+25.

На ЮБК в понедельник температура воздуха ночью составит +15…+17 градусов, днем — +26…+28.

Черное море у берегов Крыма прогрето до +16…+20 градусов. Самая теплая вода наблюдается в Черноморском и Севастополе, самая прохладная — в Ялте и Алуште. В то же время температура в Керченском проливе — + 21 градус, в Азовском море — +20.

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