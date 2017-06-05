Погода в Крыму: температура воздуха — до +28, моря — до +20

Температура воздуха днем составит от +23 до +28 градусов. Ветер будет дуть восточный со скоростью 5−10 м/с, местами — 13 м/с.

В Симферополе столбики термометров ночью покажут +10…+12 градусов, днем — +25…+27. В Севастополе ночью воздух будет прогрет до +14…+16 градусов, днем — до +23…+25.

На ЮБК в понедельник температура воздуха ночью составит +15…+17 градусов, днем — +26…+28.

Черное море у берегов Крыма прогрето до +16…+20 градусов. Самая теплая вода наблюдается в Черноморском и Севастополе, самая прохладная — в Ялте и Алуште. В то же время температура в Керченском проливе — + 21 градус, в Азовском море — +20.