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09:52 (мск), источник: Новый Калининград

Вечером в воскресенье пассажиры «Аэрофлота» не смогли вылететь в Калининград

Накануне был отменен вечерний рейс в Калининград из московского аэропорта «Шереметьево». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе аэропорта «Храброво» в понедельник.

Источник: Новый Калининград

Речь о рейсе SU 1008, который должен был вылететь в 20:30.

«По техническим причинам» он оказался перенесен на 08:00 утра понедельника, отметили в аэропорту. Обратный рейс SU 1009 по причине этой задержки отправится на 2,5 часа позже — в 09:00 часов.

Получить информацию о рейсах можно в справочной службе аэропорта по телефону: +7 (4012) 300−300.

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