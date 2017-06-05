Вечером в воскресенье пассажиры «Аэрофлота» не смогли вылететь в Калининград

Речь о рейсе SU 1008, который должен был вылететь в 20:30.

«По техническим причинам» он оказался перенесен на 08:00 утра понедельника, отметили в аэропорту. Обратный рейс SU 1009 по причине этой задержки отправится на 2,5 часа позже — в 09:00 часов.

Получить информацию о рейсах можно в справочной службе аэропорта по телефону: +7 (4012) 300−300.