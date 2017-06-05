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09:47 (мск), источник: Sputnik.md

Молдавский «Форбс»: откуда в Молдове 18-летние миллионеры

Согласно отчету Главной государственной налоговой инспекции, самому юному миллионеру — 18 лет, а старшему — 89. Большинство официальных миллионеров — жители Кишинева.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 5 июн — Sputnik. Доходы, превышающие миллион леев, задекларировали 422 жителя Молдовы, это на 17% больше, чем в 2015 году. Sputnik уже писал о том, что Государственная налоговая служба обнародовала данные, касающиеся кампании по сбору и администрированию налогов в прошлом году.

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Что любопытно, cамому молодому миллионеру 18 лет, самому старшему — 89. Большинство официальных миллионеров — жители Кишинева.

«Я уже видел эти статистические данные. С одной стороны, это хорошо, что растет число официальных миллионеров, —это означает, что люди вышли из тени, возможно, стали больше зарабатывать. С другой, я очень удивился, когда услышал, что у нас есть 18-летние миллионеры», — рассказал в интервью Sputnik экономический эксперт Анатолий Игнат.

По его мнению, данные Налоговой инспекции не отражают уровень жизни в стране, это что-то вроде «средней температуры» по палате.

«Понятно, что заработать первый миллион в Молдове очень сложно, особенно, если тебе восемнадцать лет. С другой стороны, может быть, речь идет о некоем финансовом гении. Или все более прозаично — деньги родителей, бабушек и дедушек записаны, скажем, за наследником — студентом. Я не думаю, что жизнь в стране улучшилась. Наоборот, мы видим, что пропасть между бедными и богатыми стала еще больше. Социальная обстановка напряжена, нет среднего класса. Есть или очень бедные, или очень богатые», — отметил Игнат.

Директор Главной государственной налоговой инспекции Молдовы Сергей Пушкуца отметил, что общее количество граждан с доходом свыше миллиона леев, полученным официально в виде зарплат и в результате другой, законной деятельности, составляет 1161 человек.

Всего за 2016 год налогооблагаемый доход граждан составил 42,8 млрд. леев, что выражается в 3,12 млрд. для бюджета.

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