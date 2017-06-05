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09:44 (мск), источник: Publika.md

Во вторник и в среду температурный максимум достигнет +32

Лето вступает в свои права, в ближайшие дни ожидается солнечная и жаркая погода. Во вторник на юге страны воздух прогреется до 32 градусов.

Источник: Publika.md

Однако со среды до пятницы ожидаются дожди с грозами, а в четверг возможно небольшое похолодание — на севере днем будет 19 градусов, на юге — до плюс 25-ти.

В выходные снова потеплеет, прогнозируют переменную облачность и до 26-ти градусов.

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