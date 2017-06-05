К середине недели в Москве потеплеет до 25 градусов

Синоптики предупредили о ливне и шквалистом ветре в Москве после полудня

В понедельник, 5 июня, будет еще прохладно: термометры покажут не больше 16 градусов. А во второй половине дня возможны ливни и сильный ветер с порывами до 12−17 метров в секунду. По данным Управления метеорологических разработок государственного бюджетного учреждения Москвы «Автомобильные дороги», в ближайшие сутки в городе может выпасть до 25 миллиметров осадков.

В ночь на вторник ожидается около 10−12 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 18−20. Облака начнут рассеиваться, но небольшой дождь все же возможен.

В среду ночью будет от восьми до десяти градусов выше нуля, днем потеплеет до плюс 23, а в четверг днем будет около 25 тепла.

Такая же погода сохранится и в конце недели. При этом дожди все еще возможны.

По данным Гидрометцентра России, май в Москве стал самым холодным в XXI веке. Его средняя температура — 10,9 градуса — оказалась ниже нормы на 2,2 пункта. Осадков за месяц выпало 84 миллиметра, а это 164 процента от нормы. Но за счет теплого марта в целом весна оказалась недалека от нормы.