Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Выжившая в бойне под Тверью женщина рассказала о случившемся
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
ВТБ сообщил о снижении ставок по ипотеке
Новая беременность Анны Калашниковой вызвала осуждение и критику
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
От 7 до 17 лет: дети-актеры, добившиеся недетского успеха
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
«Поражен, как быстро растет безумие»: польский эксперт об Украине
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
«Домой, курва!»: толпа поляков жестоко избила украинцев
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна
Hyundai Solaris или Volkswagen Polo: сравнение
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
10В тени красоты
12Воспоминания Набережной Круазет
15Последствия урагана в Москве
11:17 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

К середине недели в Москве потеплеет до 25 градусов

Повышение температуры начнется со вторника, 6 июня.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Начавшаяся неделя, наконец, порадует москвичей хорошей погодой — к середине недели синоптики прогнозируют повышение температуры до плюс 25 градусов.

Читайте также
Синоптики предупредили о ливне и шквалистом ветре в Москве после полудня

В понедельник, 5 июня, будет еще прохладно: термометры покажут не больше 16 градусов. А во второй половине дня возможны ливни и сильный ветер с порывами до 12−17 метров в секунду. По данным Управления метеорологических разработок государственного бюджетного учреждения Москвы «Автомобильные дороги», в ближайшие сутки в городе может выпасть до 25 миллиметров осадков.

В ночь на вторник ожидается около 10−12 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 18−20. Облака начнут рассеиваться, но небольшой дождь все же возможен.

В среду ночью будет от восьми до десяти градусов выше нуля, днем потеплеет до плюс 23, а в четверг днем будет около 25 тепла.

Такая же погода сохранится и в конце недели. При этом дожди все еще возможны.

По данным Гидрометцентра России, май в Москве стал самым холодным в XXI веке. Его средняя температура — 10,9 градуса — оказалась ниже нормы на 2,2 пункта. Осадков за месяц выпало 84 миллиметра, а это 164 процента от нормы. Но за счет теплого марта в целом весна оказалась недалека от нормы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+23°
полупрозрачная облачность
755 мм рт. ст.
нормальное
73 %
высокая
4 м/с
слабый ветер
Шесть арабских стран объявили о разрыве дипотношений с Катаром
ВВС КНДР провели учения по нанесению ударов по авианосцам США
СМИ: Один из нападавших в Лондоне пытался вербовать детей
Голикова предупредила об эффектах повышения пенсионного возраста
Путин рекомендовал США не учить Россию жить
Литва начала строить забор на границе с Россией
Арестован подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью
Спорт
Данни объявил об уходе из «Зенита» Полузащитник "Зенита" провел в клубе 9 лет
Авто
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа Следующее поколение Volkswagen Touareg должно быть показано во второй половине этого года, однако фотографам удалось уже сейчас сделать снимки этой модели. Причем почти без камуфляжа!
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Мастерство обольщения: актрисы сериалов в образах искусительниц Как привлечь мужчину, соблазнить и в конечном итоге (по желанию) погубить? Если вас терзают эти и другие подобные вопросы — смотрите сериалы из этой подборки и учитесь у признанных гуру
Недвижимость
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
В Подмосковье нашли еще двух проблемных застройщиков
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Наталья Подольская прокомментировала свою беременность Певица призналась, что она с мужем Владимиром Пресняковым очень ждут рождения второго ребенка.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь