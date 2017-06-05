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09:52 (мск), источник: ИА Башинформ

В администрации Уфы проинформировали, что делать в случае падения дерева на автомобиль

УФА, 5 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе в прошедшие выходные, 3 и 4 июня, в нескольких районах на автомобили горожан упали деревья.

Очевидцы выложили фотографии в группе «БашДТП» «ВКонтакте» и Instagram. Данные случаи были зафиксированы в Орджоникидзевском районе на улицах Первомайской, 2, Конституции, 6, между улицами Нежинской, 3 и Космонавтов, 16, а также на ул. Транспортной, 50/2, в Сипайлово на ул. Рыльского, 31 и в Советском районе.

«На улице Первомайской, 2 июня около 23.00 деревом придавило припаркованные во дворе дома два автомобиля. Причем месяц назад мы собирали подписи, чтобы убрали старые тополя во дворе, но нам в ЖЭУ сказали, что это не в их компетенции и нет денег», — рассказал агентству «Башинформ» уфимец Ринат Тухватшин.

Он переживает, что «там дети гуляют, это же Парк Победы, сюда постоянно приезжают люди, оставляют машины во дворе и идут в парк».

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по поводу упавших деревьев на машины горожан в администрацию Уфы.

«Перед коммунальными и жилищными службами поставлена задача усилить контроль за вырубкой ветхих аварийных деревьев. Также необходимо усилить разъяснительную работу с жителями по поводу того, что аварийные деревья необходимо своевременно удалять. Как правило, в одном и том же доме половина жильцов выступает “за” снос, половина — “против”. В ежедневном режиме жилищные и коммунальные службы ведут работу по сносу деревьев, — пояснила начальник пресс-службы мэрии Рената Салахова. — Второй важный момент, за одно такое дерево в городе высаживается два-три новых, но не обязательно в этом дворе, а в целом по столице».

Что делать владельцу, на автомобиль которого упало дерево?

«Если дерево упало во дворе, то жители города вправе обратиться в свою управляющую компанию. Представитель управляющей компании должен выехать на место и обследовать это дерево. Если жители города видят на улице, вдоль проезжей части, например, накренившееся дерево, либо старое, они могут обратиться в отделы коммунального хозяйства района. Также они могут написать о “находке” в официальные группы “ВКонтакте”, и “Фейсбук” районов», — сказала представитель администрации Уфы.

Она добавила, что на сайте Центра общественной безопасности города есть форма обратной связи, где жители могут указать адрес, район, где было замечено дерево. Эта заявка будет передана в соответствующие службы. Если же дерево упало или вот-вот это случится, то следует звонить в Службу спасения по номеру «112».

«В любом случае, будут составляться страховые акты, а потом уже будут искать виновного. Если речь идет об автомобиле, то, конечно, нужно обращаться в страховую компанию», — отметила начальник пресс-службы столичной администрации.

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