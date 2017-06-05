Ученые придумали, как повысить эффективность вживления имплантов

При использовании технологии происходит улучшенная регенерация костной ткани и снижается вероятность возникновения воспалительного процесса в послеоперационный период.

Ученые выяснили, как можно навсегда избавиться от аллергии

«Молодые ученые Красноярского государственного медицинского университета разработали оборудование для эффективного вживления имплантов в костную ткань. В основе технологии — обработка поверхности имплантов холодной плазмой при помощи разработанного генератора, который по характеристикам значительно превосходит существующие российские и зарубежные аналоги», — говорится в сообщении.