Ученые придумали, как повысить эффективность вживления имплантов
КРАСНОЯРСК, 5 июн — РИА Новости. Ученые красноярского медуниверситета разработали оборудование для более эффективного вживления имплантов в костную ткань, сообщает
КРАСНОЯРСК, 5 июн — РИА Новости. Ученые красноярского медуниверситета разработали оборудование для более эффективного вживления имплантов в костную ткань, сообщает
При использовании технологии происходит улучшенная регенерация костной ткани и снижается вероятность возникновения воспалительного процесса в послеоперационный период.
«Молодые ученые Красноярского государственного медицинского университета разработали оборудование для эффективного вживления имплантов в костную ткань. В основе технологии — обработка поверхности имплантов холодной плазмой при помощи разработанного генератора, который по характеристикам значительно превосходит существующие российские и зарубежные аналоги», — говорится в сообщении.
Ученые планируют провести доклинические исследования и выйти на этап использования разработки через