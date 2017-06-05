Отпраздновали! Симферополь отметил свой 233 День рождения

Причём в центре внимания оказались не только творческие и развлекательные мероприятия. Спортивных было много. Активных симферопольцев развлекали спуском на каяках и надувных матрасах по реке Салгир, чемпионатом по мини-футболу, турнирами по шахматам и шашкам, уличным баскетболом, соревнованиями по фрисби. Состоялась и II Симферопольская регата — участвовали девять команд сотрудников различных городских предприятий, организаций и учреждений.

Грандиозными событиями торжества стали вечерние воскресные шествие и концерт. Симферопольцы (более полутора тысяч горожан) прошлись от площади Куйбышева до площади Ленина. В колонне шли и ехали руководители города, политики, общественники, «Ночные волки»… Шли взрослые и дети….

В национальных костюмах, облачении эпохи средневековья, одеянии сказочных персонажей. Спортсмены в задавали тон, по ходу движения демонстрируя свои умения. Что касается праздничного концерта, то на главной площади крымской столицы, по общим данным, собралось порядка 10 тысяч зрителей. Хэдлайнерами стали лидер группы «Nautilus Pompilius» — Вячеслав Бутусов, солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк, Родион Газманов.

И, конечно же, был фейерверк!