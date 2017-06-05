Отпраздновали! Симферополь отметил свой 233 День рождения
Симферополь отметил свой 233 День рождения многочисленными красочными и масштабными акциями. Крымская столица развлекала горожан и гостей два праздничных дня!
Симферополь отметил свой 233 День рождения многочисленными красочными и масштабными акциями. Крымская столица развлекала горожан и гостей два праздничных дня!
Причём в центре внимания оказались не только творческие и развлекательные мероприятия. Спортивных было много. Активных симферопольцев развлекали спуском на каяках и надувных матрасах по реке Салгир, чемпионатом по
Грандиозными событиями торжества стали вечерние воскресные шествие и концерт. Симферопольцы (более полутора тысяч горожан) прошлись от площади Куйбышева до площади Ленина. В колонне шли и ехали руководители города, политики, общественники, «Ночные волки»… Шли взрослые и дети….
В национальных костюмах, облачении эпохи средневековья, одеянии сказочных персонажей. Спортсмены в задавали тон, по ходу движения демонстрируя свои умения. Что касается праздничного концерта, то на главной площади крымской столицы, по общим данным, собралось порядка 10 тысяч зрителей. Хэдлайнерами стали лидер группы «Nautilus Pompilius» — Вячеслав Бутусов, солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк, Родион Газманов.
И, конечно же, был фейерверк!
Присоединяемся ко всем поздравлениям, прозвучавшим в эти дни в адрес города и горожан! Желаем крымской столице процветания, красивого и счастливого будущего! С Днём рождения, Симферополь! Живи и здравствуй!