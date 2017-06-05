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11:11 (мск), источник: Prokazan.ru

Мэру Казани рассказали об ужасных условиях труда для медиков в детских лагерях

Глава управления здравоохранения Казани Ильнур Халфиев в ходе совещания в мэрии города рассказал Ильсуру Метшину об ужасных условиях труда для медиков в детских лагерях.

 — Одними из основных проблем для врачей в детских лагерях являются проживание медработников в медицинских пунктах, не всегда имеющих пригодные для проживания условия, сопровождающиеся сыростью, низкой температурой помещения, отсутствие технического персонала для уборки медицинского пункта, взимание платы за питание, — сообщил Ильнур Халфиев.

Другие проблемы — низкая зарплата (в среднем она составляет 17 тысяч рублей у врачей и 14 тысяч рублей у медсестер), а также то, что медработники едут работать в лагеря во время своего законного отпуска, но им не разрешают брать с собой детей.

Возмущенный мэр Казани поручил взять данный вопрос на контроль и решить проблему.

Отметим, неделю назад в ходе совещания в мэрии Метшин также поручил поднять зарплату школьных поваров, которые получают 10 тысяч рублей в месяц.

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