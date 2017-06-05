Автопоезд «Забота» начинает работу в двух районах Приморья

Владивосток, 5 июня, PrimaMedia.

Новые районы появились на маршрутной карте медицинского автопоезда «Забота». На этот раз специализированные мини-поликлиники на колесах отправились в Октябрьский и Кавалеровский районы Приморья, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«В Октябрьском районе работают, в том числе, специалисты, которые проводят УЗИ-диагностику щитовидной железы, молочных желез у женщин, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, малого таза и простаты у мужчин для выявления онкологических заболеваний», — сообщили в ведомстве.

Также в Октябрьском районе работает и передвижной флюорограф.

«Мобильный пункт флюорографии будет работать со 2 по 14 июня. Своевременно сделанная флюорография позволяет на ранних стадиях выявить туберкулез, пневмонию, воспалительные процессы, онкологические новообразования. Проходить флюорографию рекомендуется не реже одного раза в год», — отметил директор департамента Андрей Кузьмин.

График «Заботы в Октябрьском районе.

График «Заботы» в Кавалеровском районе.

5−6 июня — село Галенки.

5−7 июня — поселок Горнореченск.

7 июня — село Поречье.

8−9 июня — пгт. Хрустальный.

8 июня — село Струговка.

1 0—12 июня — поселок Рудный.

9 июня — село Синельниково-2.

10 июня — село Заречное.

11 июня — село Новогеоргиевка.

12 июня — село Фадеевка.

13 июня — село Полтавка.

14 июня — село Покровка.

Отметим, семейный состав автопоезда «Забота» представляют педиатры, терапевты, гинеколог, офтальмолог, невролог, стоматолог, оторинларинголог, аллерголог-иммунолог, пульмонолог, а также врач УЗИ — диагностики и врачи по профилактической медицине.