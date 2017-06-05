Автопоезд «Забота» начинает работу в двух районах Приморья
Состав с врачами для взрослого населения остановился в Октябрьском районе, а врачи семейного состава ведут прием в Кавалеровском районе.
Состав с врачами для взрослого населения остановился в Октябрьском районе, а врачи семейного состава ведут прием в Кавалеровском районе.
Владивосток, 5 июня, PrimaMedia.
Новые районы появились на маршрутной карте медицинского автопоезда «Забота». На этот раз специализированные
«В Октябрьском районе работают, в том числе, специалисты, которые проводят
Также в Октябрьском районе работает и передвижной флюорограф.
«Мобильный пункт флюорографии будет работать со 2 по 14 июня. Своевременно сделанная флюорография позволяет на ранних стадиях выявить туберкулез, пневмонию, воспалительные процессы, онкологические новообразования. Проходить флюорографию рекомендуется не реже одного раза в год», — отметил директор департамента Андрей Кузьмин.
График «Заботы в Октябрьском районе.
График «Заботы» в Кавалеровском районе.
5−6 июня — село Галенки.
5−7 июня — поселок Горнореченск.
7 июня — село Поречье.
8−9 июня — пгт. Хрустальный.
8 июня — село Струговка.
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9 июня — село Синельниково-2.
10 июня — село Заречное.
11 июня — село Новогеоргиевка.
12 июня — село Фадеевка.
13 июня — село Полтавка.
14 июня — село Покровка.
Отметим, семейный состав автопоезда «Забота» представляют педиатры, терапевты, гинеколог, офтальмолог, невролог, стоматолог, оторинларинголог,
Напомним, что проект автопоезд «Забота», который реализуется в Приморье по инициативе губернатора Владимира Миклушевского в рамках краевой госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края», пользуется огромной популярностью у жителей сел. Благодаря таким формам работы у них есть возможность, не выезжая в районные и краевые