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11:10 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии с профильного ЕГЭ по математике удалили одного человека

УФА, 5 июн 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Башкортостане с единого государственного экзамена по математике профильного уровня удален один ученик. В одном из районов республики выпускница пыталась воспользоваться шпаргалкой. Нарушение заметили онлайн-наблюдатели. Итог: девочка удалена с экзамена. Пересдать профильную математику она сможет только на следующий год.

Напомним, чтобы предотвратить нарушения, в аудиториях, где школьники пишут ЕГЭ, установлены видеокамеры, картинка с которых выводится в ситуационный центр Обрнадзора.

В ведомстве убедительно советуют всем выпускникам — не рисковать, сдавать экзамен честно, довериться своим знаниям.

На ЕГЭ по математике профильного уровня в Башкортостане заявились более 31 тысячи человек. На экзамен в 96 пунктов пришли около 91 процента.

В целом, ОГЭ и ЕГЭ в республике проходят в штатном режиме, без технологических сбоев.

Сегодня, 5 июня выпускники республики пишут самый массовый экзамен (после обязательных) — обществознание. В регионе эту дисциплину выбрали 48 процентов от общего числа участников ЕГЭ. Открыты 77 пунктов. Один выпускник сдает обществознание на дому, двое — в исправительных колониях, привели данные в Министерстве образования РБ.

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