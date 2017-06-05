В Башкирии с профильного ЕГЭ по математике удалили одного человека

Напомним, чтобы предотвратить нарушения, в аудиториях, где школьники пишут ЕГЭ, установлены видеокамеры, картинка с которых выводится в ситуационный центр Обрнадзора.
В ведомстве убедительно советуют всем выпускникам — не рисковать, сдавать экзамен честно, довериться своим знаниям.
На ЕГЭ по математике профильного уровня в Башкортостане заявились более 31 тысячи человек. На экзамен в 96 пунктов пришли около 91 процента.
В целом, ОГЭ и ЕГЭ в республике проходят в штатном режиме, без технологических сбоев.
Сегодня, 5 июня выпускники республики пишут самый массовый экзамен (после обязательных) — обществознание. В регионе эту дисциплину выбрали 48 процентов от общего числа участников ЕГЭ. Открыты 77 пунктов. Один выпускник сдает обществознание на дому, двое — в исправительных колониях, привели данные в Министерстве образования РБ.