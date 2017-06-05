В Волгограде на вспомогательные маршруты вышли 20 новых автобусов

Теперь интервал движения на маршрутах от Верхней Ельшанки до Горной поляны в Советском районе и от Речпорта до ТЦ «Метро» в Дзержинском районе составляет 10 минут.

Как отметили в пресс-службе администрации города, плановое обновление волгоградского автобусного парка продолжается с 2015 года. Тогда при поддержке федерального и регионального бюджета Волгоград получил 30 автобусов большой вместимости марки «Волгабас». Это количество позволило обновить подвижной состав муниципального предприятия почти наполовину. С тех пор благодаря регулярным поставкам новых комфортабельных автобусов всего город получил порядка 400 современных машин.

Напомним, что маршруты №№ 31к и 98 работают в новом статусе — по регулируемому тарифу, — поэтому в автобусах принимаются электронные проездные билеты, в том числе, единый, которого ранее его не существовало, и льготные проездные. Таким образом, волгоградцы могут экономить на проезде в общественном транспорте от 10% до 40%. Сегодня предусмотрена возможность подключения к карте «Волна» услуги «60 минут»: она позволяет совершать неограниченное число пересадок в течение часа.