В Волгограде на вспомогательные маршруты вышли 20 новых автобусов
20 новых автобусов средней вместимости марки ЛиАЗ, поступившие в Волгоград на минувшей неделе, вышли на обслуживание вспомогательных маршрутов №№ 31к и 98.
20 новых автобусов средней вместимости марки ЛиАЗ, поступившие в Волгоград на минувшей неделе, вышли на обслуживание вспомогательных маршрутов №№ 31к и 98.
Теперь интервал движения на маршрутах от Верхней Ельшанки до Горной поляны в Советском районе и от Речпорта до ТЦ «Метро» в Дзержинском районе составляет 10 минут.
Как отметили в
Напомним, что маршруты №№ 31к и 98 работают в новом статусе — по регулируемому тарифу, — поэтому в автобусах принимаются электронные проездные билеты, в том числе, единый, которого ранее его не существовало, и льготные проездные. Таким образом, волгоградцы могут экономить на проезде в общественном транспорте от 10% до 40%. Сегодня предусмотрена возможность подключения к карте «Волна» услуги «60 минут»: она позволяет совершать неограниченное число пересадок в течение часа.
Добавим, что все новые автобусы большой и средней вместимости, обслуживающие регулируемые маршруты Волгограда, оснащены системами