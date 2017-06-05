Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: что произошло с ИГИЛ после удара ВКС России под Пальмирой
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
С 1 июля в РФ вырастет плата за услуги ЖКХ
Коммунальные платежи будут рассчитывать с 1 июня по-новому
Какие юбки вошли в моду этим летом
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
Боярская и Матвеев на премьере фильма «Анна Каренина»
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
СМИ: Путин рассказал про версию убийства Кеннеди спецслужбами США
Мужчина застал ВСУ за минными работами в ДНР — СМИ
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Поклонники обсуждают преображение 46-летней Заворотнюк - СМИ
Без белья в поезде: Волочкова поделилась снимком
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
12Воспоминания Набережной Круазет
10Теракт в Лондоне
17:20 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде на вспомогательные маршруты вышли 20 новых автобусов

20 новых автобусов средней вместимости марки ЛиАЗ, поступившие в Волгоград на минувшей неделе, вышли на обслуживание вспомогательных маршрутов №№ 31к и 98.

Теперь интервал движения на маршрутах от Верхней Ельшанки до Горной поляны в Советском районе и от Речпорта до ТЦ «Метро» в Дзержинском районе составляет 10 минут.

Как отметили в пресс-службе администрации города, плановое обновление волгоградского автобусного парка продолжается с 2015 года. Тогда при поддержке федерального и регионального бюджета Волгоград получил 30 автобусов большой вместимости марки «Волгабас». Это количество позволило обновить подвижной состав муниципального предприятия почти наполовину. С тех пор благодаря регулярным поставкам новых комфортабельных автобусов всего город получил порядка 400 современных машин.

Напомним, что маршруты №№ 31к и 98 работают в новом статусе — по регулируемому тарифу, — поэтому в автобусах принимаются электронные проездные билеты, в том числе, единый, которого ранее его не существовало, и льготные проездные. Таким образом, волгоградцы могут экономить на проезде в общественном транспорте от 10% до 40%. Сегодня предусмотрена возможность подключения к карте «Волна» услуги «60 минут»: она позволяет совершать неограниченное число пересадок в течение часа.

Добавим, что все новые автобусы большой и средней вместимости, обслуживающие регулируемые маршруты Волгограда, оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения и ГЛОНАСС, что делает поездки на них более комфортными и безопасными. Кроме того, низкопольные автобусы оборудованы специальными местами и откидными аппарелями для перевозки маломобильных групп граждан и пассажиров с детскими колясками.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Урюпинске девушка получила травмы, выйдя на ходу из автомашины
Катар отреагировал на решение арабских стран разорвать отношения
Путин рекомендовал США не учить Россию жить
Турция лишила гражданства Фетхуллаха Гюлена
ЦБ намерен увеличить золотовалютные резервы России
Литва начала строить забор на границе с Россией
В Росгидромете ответили на предложение МЧС штрафовать синоптиков
В Орландо в офисном здании открыта стрельба, есть жертвы
Спорт
«Зенит» отказался от капитана Португальский полузащитник Мигел Данни объявил о своем уходе из петербургского "Зенита" после девяти лет, проведенных в клубе
Авто
«Брутал» — новый автомобиль, который можно купить без двигателя В Словакии представлен среднемоторный спорткар Brutal, который будет предлагаться сразу в трех модификациях
Hi-Tech
«Емеля» в России: первый в стране домашний робот поступил в продажу «Емеля» — первый в России робот, понимающий естественный язык, поступил в продажу
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
В Петербурге построят колесо обозрения высотой 170 метров
ВТБ сообщил о снижении ставок по ипотеке
Стать обманутым дольщиком можно будет лишь единожды
Леди
Как подобрать солнцезащитные очки под форму лица Героини нашей статьи не имели возможности примерить этот аксессуар, но мы подобрали им модели из летних коллекций
Дети
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном Актер показал редкий снимок Платона.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь