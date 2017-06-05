Почти на 12% выросло число заключенных в Нижегородской области браков в январе — мае 2017 года
По данным ГУ ЗАГС Нижегородской области, с начала года количество браков составило 6 130, что на 11,72% больше, чем за
По данным ГУ ЗАГС Нижегородской области, с начала года количество браков составило 6 130, что на 11,72% больше, чем за
По данным управления, в мае текущего года в области было зарегистрировано 2, 969 тыс. родившихся. Всего же с начала 2017 года в регионе родилось 13, 945 тыс.детей.
В ГУ ЗАГС Нижегородской области также сообщили, что в мае 2017 года количество зарегистрированных актов об усыновлении увеличилось в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (32 ребенка). Всего за
Кроме того, по данным управления, в мае текущего года в области было зарегистрировано 835 браков. С начала года количество браков составило 6,130 тыс., что на 11,72% больше, чем за
В управлении отметили, что в мае 2017 года количество актов о смерти сократилось на 2,01%, до 4 235 актов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. За
Напомним, 29 мая 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ № 240 об объявлении «Десятилетия детства» в России. Указ подписан в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства.
Ранее сообщалось, что за десять лет рождаемость в Нижегородской области за десять лет выросла более чем на четверть. Всего в 2016 году в регионе родились 39,087 тыс. детей, из них 20,154 мальчика и 18,933 девочки.
Самым популярным именем в Нижегородской области в 2016 году стал Артем. Среди самых популярных женских имён впервые за 22 года лидерство сдала Анастасия, это имя оказалось на втором месте (939 детей).