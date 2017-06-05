Погода в Новосибирске до 11 июня: грозы и ливни сменят жару
В ближайшие дни в Новосибирске и районах области ожидается
В ближайшие дни в Новосибирске и районах области ожидается
«Во вторник, 6 июня, мы будем находиться в теплом секторе циклона, воздух прогреется до плюс 22−27 градусов, осадков не ожидается, — говорят синоптики
В среду ветер сменит направление на
В четверг, 8 июня, ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, а с ним и перемены в погоде. Южный ветер будет усиливаться до 18 метров в секунду, вероятны дожди, грозы. Днем температура плюс 19−24 градуса. В ночные часы — плюс 10−15°С.
В пятницу, 9 июня, продолжится влияние холодного фронта, и температура еще немного понизится. Днем она будет в пределах плюс 20−25 градусов, а в ночь — плюс 7−12°С, при этом
«Выходные дни на этой неделе ожидаются пасмурными и дождливыми, — уверяют синоптики. — При прохождении фронтальных разделов будет усиливаться ветер. В субботу днем порывы
В воскресенье температура будет вполне комфортной для июня в Сибири — плюс 17−22 градуса, но ливневые дожди и грозы принесут прохладу, а