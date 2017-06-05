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15:52 (мск), источник: VN.ru

Погода в Новосибирске до 11 июня: грозы и ливни сменят жару

В ближайшие дни в Новосибирске и районах области ожидается по-летнему жаркая погода. В начале недели будет солнечно и без осадков, а с середины — характер погоды немного изменится: ожидаются дожди различной интенсивности, ливни, грозы и шквалистое усиление ветра.

Источник: VN.ru

«Во вторник, 6 июня, мы будем находиться в теплом секторе циклона, воздух прогреется до плюс 22−27 градусов, осадков не ожидается, — говорят синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра. — Восточный ветер — умеренный с порывами до 13 метров в секунду. В ночь на среду температура плюс 9−14°С».

В среду ветер сменит направление на юго-восточное, его порывы — до 18 метров в секунду. Днем местами пройдут небольшие дожди, прогремят грозы, температура в пределах плюс 24−29 градусов, в ночь на четверг немного похолодает и будет около 10 градусов.

В четверг, 8 июня, ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, а с ним и перемены в погоде. Южный ветер будет усиливаться до 18 метров в секунду, вероятны дожди, грозы. Днем температура плюс 19−24 градуса. В ночные часы — плюс 10−15°С.

В пятницу, 9 июня, продолжится влияние холодного фронта, и температура еще немного понизится. Днем она будет в пределах плюс 20−25 градусов, а в ночь — плюс 7−12°С, при этом юго-западный ветер будет с порывами до 15−20 м/с, начнутся ливневые дожди, грозы.

«Выходные дни на этой неделе ожидаются пасмурными и дождливыми, — уверяют синоптики. — При прохождении фронтальных разделов будет усиливаться ветер. В субботу днем порывы юго-западного ветра могут достигать 15−20 метров в секунду. Ожидаем дожди различной интенсивности с грозами, воздух прогреется до 16−20°С тепла. В ночь на воскресенье температура в пределах плюс 10».

В воскресенье температура будет вполне комфортной для июня в Сибири — плюс 17−22 градуса, но ливневые дожди и грозы принесут прохладу, а юго-западный ветер будет усиливаться до 15−20 м/с.

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