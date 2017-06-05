Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Поклонская рассталась с любимым мужчиной
Самый толстый в мире мальчик похудел
Дворкович заявил, что РФ может пойти на крайние меры из-за Киева
Мошенники без ведома граждан переводят пенсионные сбережения
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
Журналистка NBC поделилась впечатлениями от интервью с Путиным
СМИ: маневр России ударит по Белоруссии
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Давку в Турине вызвали подростки, изобразившие террористов
Российские телеканалы купили права на Кубок конфедераций
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
10Последний звонок-2017 в России
12:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы самые популярные среди россиян классики

Граждане России и русскоязычные жители зарубежья из работ писателей-классиков предпочитают произведения Александра Пушкина, Льва Толстого и Михаила Лермонтова.

Источник: РИА "Новости"

Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации в понедельник, 5 июня.

Наиболее популярным автором стал Пушкин — его назвали около 40 процентов респондентов (42 процента опрошенных в России и 38 процентов русскоязычных иностранцев). На втором месте — Толстой (27 и 35 процентов). Третью строчку рейтинга занял Лермонтов (20 и 18 процентов).

В список также вошли Федор Достоевский, Сергей Есенин и Антон Чехов.

Сотрудники ВЦИОМ задавали респондентам открытый вопрос, не предполагающий заранее заданных вариантов ответов. Отмечается, что жителям зарубежья сложнее вспоминать фамилии классиков — среди иностранцев с ответом затруднились 31 процент респондентов, а среди россиян — 16 процентов опрошенных.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Порошенко рассказал, что Путин похитил у Украины
Шесть арабских стран объявили о разрыве дипотношений с Катаром
ВВС КНДР провели учения по нанесению ударов по авианосцам США
Турция лишила гражданства Фетхуллаха Гюлена
Голикова предупредила об эффектах повышения пенсионного возраста
Путин рекомендовал США не учить Россию жить
Литва начала строить забор на границе с Россией
Арестован подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью
Спорт
«Зенит» отказался от капитана Португальский полузащитник Мигел Данни объявил о своем уходе из петербургского "Зенита" после девяти лет, проведенных в клубе
Авто
Новая Mazda CX-5: известна цена базовой версии Российской офис японской марки пока не опубликовал полные прайс-листы на новое поколение кроссовера CX-5, но назвал стоимость самой доступной и самой дорогой машин
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Боярская и Матвеев на премьере фильма «Анна Каренина» В Москве с участием звезд состоялся показ полнометражной версии экранизации романа Толстого в постановке Карена Шахназарова для знаменитых деятелей культуры
Недвижимость
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
В Подмосковье нашли еще двух проблемных застройщиков
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Наталья Подольская прокомментировала свою беременность Певица призналась, что она с мужем Владимиром Пресняковым очень ждут рождения второго ребенка.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь