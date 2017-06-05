Названы самые популярные среди россиян классики

Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации в понедельник, 5 июня.

Наиболее популярным автором стал Пушкин — его назвали около 40 процентов респондентов (42 процента опрошенных в России и 38 процентов русскоязычных иностранцев). На втором месте — Толстой (27 и 35 процентов). Третью строчку рейтинга занял Лермонтов (20 и 18 процентов).

В список также вошли Федор Достоевский, Сергей Есенин и Антон Чехов.

Сотрудники ВЦИОМ задавали респондентам открытый вопрос, не предполагающий заранее заданных вариантов ответов. Отмечается, что жителям зарубежья сложнее вспоминать фамилии классиков — среди иностранцев с ответом затруднились 31 процент респондентов, а среди россиян — 16 процентов опрошенных.