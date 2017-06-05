Вы арестованы! С дорог региона убирают нелегальный транспорт

У него не было путевого листа, перед выездом машина не прошла технический, а водитель — медицинский осмотр. Сидений в салоне оказалось больше, нежели предусматривает конструкция. Плюс ко всему резина на задних колёсах была разной, а одна шина — зимней. Хотя разрешение, выданное министерством промышленности, всё же имелось.
«Чтобы его получить, достаточно предоставить свидетельство о собственности на ТС и заполнить заявление. При этом перевозчик обязуется соблюдать все требования. Часто бывает: разрешение получают, а требования никто не соблюдает. Если в процессе перевозки выявляется нарушение, в том числе отсутствие предрейсового техосмотра или медосмотра, должностное лицо вправе вынести протокол об административном аресте», — говорит руководитель департамента транспорта министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Алексей Лазуткин.
Идут на крайние меры.
Такое решение приняли и в этом случае — машину арестовали и отправили на спецстоянку. Многие маршрутки сейчас работают как легковое такси. Так перевозчики пытаются обойти закон: убирают сиденья, получают категорию B и продолжают зарабатывать, не получая маршрутную карту, за отсутствие которой предусмотрен штраф 300 тыс. руб. Ведомства регулярно выходят на рейды, чтобы таких нарушителей найти.
За месяц арестовали не менее пяти ТС. Они останутся на спецстоянке, пока суд не примет решение по ст. 14.11 (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения). Арест — это крайняя мера, есть и другие санкции — штраф, предупреждение на первый раз, но специалисты считают, что она единственно возможная.
«Транспортные средства будут изыматься, иначе перевозка продолжается со всеми нарушениями, — уверен Лазуткин. — Ситуация схожа с той, когда невыспавшийся водитель вёз пассажиров на переоборудованном ТС с разными колёсами. И отправить дальше эту машину с людьми? Мы не должны так делать — вдруг что-то случится. И уже бы рассматривался вопрос, что должностное лицо не обеспечило меры предотвращения административного правонарушения».
С заинтересованными ведомствами в рейды выходят и судебные приставы. Они ищут водителей, которые задолжали более 10 тыс. руб., и на время лишают их права управления. Находятся и просроченные штрафы.
Игра с картами.
В один из таких рейдов уже в Омске пригласили и журналистов. На остановке «МСЧ-11» за считанные минуты сотрудники ГИБДД остановили несколько «газелей», курсировавших по маршруту № 47. При этом уже как три месяца ни одной «газели» в Омске быть не должно. Перевозчики не выполнили условий договоров в части замены ТС малой вместимости на большую, и с 1 марта департамент транспорта в одностороннем порядке расторг договоры с частниками, которые продолжали возить омичей на «газелях» до 15 мест. В том числе и по маршруту № 47Н (Гашека — микрорайон Первокирпичный) — с ИП Заниным, Локотковым, Петровым и Куцевым.
5 МАШИН ОТПРАВИЛИ НА СПЕЦСТОЯНКУ.
А карты маршрута, которые им выдали, стали недействительными и включены в специальный реестр. Между тем во время рейда неожиданно нашлись потерянные карты. Отдельные частники пишут заявление в департамент транспорта: «Прошу считать недействительными в связи с утерей», а на самом деле продолжают работать с ними — ведь карты не привязаны к конкретным машинам.
«Со 2 марта право осуществления перевозок по маршруту № 47Н предоставлено ИП Залялитдинову и Торопову на 180 дней. Регулярные перевозки осуществляются 20 автобусами среднего класса, работающими по нерегулируемому тарифу с возможностью оплаты проезда электронной картой льготников и электронными проездными билетами, — говорит замдиректора департамента городского транспорта Игорь Кожухов. — Необходимо ужесточить контроль со стороны УГАДН — с назначением максимального размера санкции к неоднократно нарушающим перевозчикам».