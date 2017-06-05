Вы арестованы! С дорог региона убирают нелегальный транспорт

У него не было путевого листа, перед выездом машина не прошла технический, а водитель — медицинский осмотр. Сидений в салоне оказалось больше, нежели предусматривает конструкция. Плюс ко всему резина на задних колёсах была разной, а одна шина — зимней. Хотя разрешение, выданное министерством промышленности, всё же имелось.

«Чтобы его получить, достаточно предоставить свидетельство о собственности на ТС и заполнить заявление. При этом перевозчик обязуется соблюдать все требования. Часто бывает: разрешение получают, а требования никто не соблюдает. Если в процессе перевозки выявляется нарушение, в том числе отсутствие предрейсового техосмотра или медосмотра, должностное лицо вправе вынести протокол об административном аресте», — говорит руководитель департамента транспорта министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Алексей Лазуткин.

Идут на крайние меры.

Такое решение приняли и в этом случае — машину арестовали и отправили на спецстоянку. Многие маршрутки сейчас работают как легковое такси. Так перевозчики пытаются обойти закон: убирают сиденья, получают категорию B и продолжают зарабатывать, не получая марш­рутную карту, за отсутствие которой предусмотрен штраф 300 тыс. руб. Ведомства регулярно выходят на рейды, чтобы таких нарушителей найти.

За месяц арестовали не менее пяти ТС. Они останутся на спецстоянке, пока суд не примет решение по ст. 14.11 (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения). Арест — это крайняя мера, есть и другие санкции — штраф, предупреждение на первый раз, но специалисты считают, что она единственно возможная.