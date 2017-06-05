Крымский парк «Патриот» построят на базе 30-й бронебашенной батареи
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости, Максим Грознов. Парк «Патриот» в Севастополе разместится на территории 30-й береговой батареи, защищавшей город в годы осады
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости, Максим Грознов. Парк «Патриот» в Севастополе разместится на территории 30-й береговой батареи, защищавшей город в годы осады
По итогам общественных слушаний в Севастополе в начале года отказались от реализации проекта парка у горы Госфорта. Тогда же представители Минобороны заявили, что парк может быть построен в другом регионе, в частности, в Кронштадте.
«В Севастополе начинается строительство филиала парка “Патриот”. На прошлой неделе совместно с командующим Черноморским флотом Александром Витко и заместителем командующего войсками Южного военного округа была утверждена схема размещения объектов на первой площадке будущего парка — на 30-й береговой батарее», — сказал Овсянников на аппаратном совещании в правительстве.
Тридцатая береговая бронебашенная батарея расположена в районе поселка Любимовка и защищала северную сторону и подходы к Севастополю. В немецкой классификации батарея называлась форт «Maxim Gorki I». Строительство уникального фортификационного сооружения началось в 1913 году и было завершено с перерывами к середине 30-х годов. На вооружении батареи находились две 305-мм двухорудийные башенные установки, дальность стрельбы снаряда, вес которого достигал почти 500 кг — более 40 км. Командовал батареей в годы осады Севастополя майор Георгий Александер. Когда к июню 1942 года немецкими тяжелыми мортирами «Карл» орудия были повреждены, артиллеристы еще неделю сражались в казематах, затем выбрались для ухода к партизанам, однако были схвачены, Александер и его боевые товарищи были расстреляны.