Крымский парк «Патриот» построят на базе 30-й бронебашенной батареи

По итогам общественных слушаний в Севастополе в начале года отказались от реализации проекта парка у горы Госфорта. Тогда же представители Минобороны заявили, что парк может быть построен в другом регионе, в частности, в Кронштадте.

«В Севастополе начинается строительство филиала парка “Патриот”. На прошлой неделе совместно с командующим Черноморским флотом Александром Витко и заместителем командующего войсками Южного военного округа была утверждена схема размещения объектов на первой площадке будущего парка — на 30-й береговой батарее», — сказал Овсянников на аппаратном совещании в правительстве.