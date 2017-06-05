Пешеходный переход с миниатюрным светофором для сусликов появился в Красноярске

Для создания перехода на дороге была начерчена настоящая разметка, а также установлены миниатюрные дорожный знак и светофор. Представители «Примы» заявили, что акция проводится не только ради шутки.

«Это, во-первых, напоминание: наш главный и самый масштабный фестиваль “Зелёный” уже близко. Во-вторых, суслики требуют бережного отношения с нашей стороны. В-третьих, соблюдайте не только сусликовую, но и человеческую разметку на острове Татышев», — говорится в тексте обращения медагруппы. Парк отдыха на острове Татышев служит местом обитания примерно для 5 тысяч сусликов, а также других представителей дикой природы, например, уточек. Однако именно суслик стал неофициальным символом парка.