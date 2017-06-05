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14:22 (мск), источник: Афиша Daily

Пешеходный переход с миниатюрным светофором для сусликов появился в Красноярске

Красноярские активисты из медиагруппы «Прима» соорудили пешеходный переход для сусликов в парке отдыха на острове Татышев, сообщается на сайте организации.

Для создания перехода на дороге была начерчена настоящая разметка, а также установлены миниатюрные дорожный знак и светофор. Представители «Примы» заявили, что акция проводится не только ради шутки.

«Это, во-первых, напоминание: наш главный и самый масштабный фестиваль “Зелёный” уже близко. Во-вторых, суслики требуют бережного отношения с нашей стороны. В-третьих, соблюдайте не только сусликовую, но и человеческую разметку на острове Татышев», — говорится в тексте обращения медагруппы. Парк отдыха на острове Татышев служит местом обитания примерно для 5 тысяч сусликов, а также других представителей дикой природы, например, уточек. Однако именно суслик стал неофициальным символом парка.

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