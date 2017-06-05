Пешеходный переход с миниатюрным светофором для сусликов появился в Красноярске
Красноярские активисты из медиагруппы «Прима» соорудили пешеходный переход для сусликов в парке отдыха на острове Татышев, сообщается на сайте организации.
Красноярские активисты из медиагруппы «Прима» соорудили пешеходный переход для сусликов в парке отдыха на острове Татышев, сообщается на сайте организации.
Для создания перехода на дороге была начерчена настоящая разметка, а также установлены миниатюрные дорожный знак и светофор. Представители «Примы» заявили, что акция проводится не только ради шутки.
«Это,