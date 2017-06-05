Ученые нашли способ повышения выживаемости при раке

Результаты исследования показали, что у пациентов с раком толстой кишки и молочной железы, которые регулярно выполняли упражнения, были лучшие результаты по выживаемости среди остальных больных, сообщает The Guardian.

Ученые утверждают, что диета и физические упражнения могут снизить вероятность смерти пациентов с раком толстой кишки, а простая ходьба может улучшить показатели выживаемости после избавления от рака молочной железы.

Исследование, в котором участвовало 1000 пациентов с раком толстой кишки, показало, что те, кто регулярно тренировался и ел больше фруктов и овощей, исключил из рациона рафинированное масло и мясо, повысили свою выживаемость на 42%.

Аналогичным образом, исследование более 300 австралийских женщин с раком молочной железы показало, что те, кто тренировались в течение 180 минут в неделю — чаще всего, просто гуляя — имели гораздо лучшие показатели выживаемости, чем те, кто ничего не делал.

Исследователи отметили, что комплекс упражнений и правильное питание после лечения рака «имеют явный потенциал для воздействия на выживание».