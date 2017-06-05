Ученые нашли способ повышения выживаемости при раке
Медики определили самые лучшие способы повышения выживаемости при раке. Лучшие результаты показали здоровые привычки.
Медики определили самые лучшие способы повышения выживаемости при раке. Лучшие результаты показали здоровые привычки.
Результаты исследования показали, что у пациентов с раком толстой кишки и молочной железы, которые регулярно выполняли упражнения, были лучшие результаты по выживаемости среди остальных больных, сообщает The Guardian.
Ученые утверждают, что диета и физические упражнения могут снизить вероятность смерти пациентов с раком толстой кишки, а простая ходьба может улучшить показатели выживаемости после избавления от рака молочной железы.
Исследование, в котором участвовало 1000 пациентов с раком толстой кишки, показало, что те, кто регулярно тренировался и ел больше фруктов и овощей, исключил из рациона рафинированное масло и мясо, повысили свою выживаемость на 42%.
Аналогичным образом, исследование более 300 австралийских женщин с раком молочной железы показало, что те, кто тренировались в течение 180 минут в неделю — чаще всего, просто гуляя — имели гораздо лучшие показатели выживаемости, чем те, кто ничего не делал.
Исследователи отметили, что комплекс упражнений и правильное питание после лечения рака «имеют явный потенциал для воздействия на выживание».