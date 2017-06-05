Полицейские в Иркутске помогли быстро доставить четырехлетнего ребенка в больницу
В Иркутске сотрудники дорожной полиции помогли доставить четырехлетнюю девочку в больницу.
В Иркутске сотрудники дорожной полиции помогли доставить четырехлетнюю девочку в больницу.
Как 5 июня 2017 года сообщила
«На улицах сейчас очень интенсивное движение, — говорили они. — Боимся, что ждать приезда скорой помощи нам придётся очень долго. Поэтому надеемся только на ваше содействие». Офицеры немедленно посадили ребенка и его родителей в служебный автомобиль и, включив спецсигналы, через несколько минут доставили их в областную инфекционную клиническую больницу, где юной пациентке была оказана необходимая медицинская помощь.
Сейчас здоровью ребёнка уже ничто не угрожает, а молодая семья выразила искреннюю благодарность сотрудникам Госавтоинспекции за своевременную поддержку в сложившейся ситуации и чуткое отношение к людям.