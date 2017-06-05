В Уфе планируют провести масштабный музыкальный флешмоб

Уже в августе в уфимском амфитеатре зазвучит классическая музыка и другие композиции. В башкирской столице планируют провести самый масштабный музыкальный флешмоб «День 1000 музыкантов».

По замыслу организаторов, для музыкантов выберут три ьтрека, которые они исполнять синхронно под открытым небом.

— Сейчас идет набор участников. Заявки принимаются до 20 июня, — уточнили идейные вдохновители флешмоба. — Кстати, участвовать могут не только уфимские музыканты, но и гости города.

Организаторы пообещали предоставить всем желающим аудио- и видеоуроки, чтобы отрепетировать флешмоб.