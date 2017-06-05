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12:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе планируют провести масштабный музыкальный флешмоб

В одном месте соберутся тысячи инструментальных исполнителей.

Уже в августе в уфимском амфитеатре зазвучит классическая музыка и другие композиции. В башкирской столице планируют провести самый масштабный музыкальный флешмоб «День 1000 музыкантов».

По замыслу организаторов, для музыкантов выберут три ьтрека, которые они исполнять синхронно под открытым небом.

— Сейчас идет набор участников. Заявки принимаются до 20 июня, — уточнили идейные вдохновители флешмоба. — Кстати, участвовать могут не только уфимские музыканты, но и гости города.

Организаторы пообещали предоставить всем желающим аудио- и видеоуроки, чтобы отрепетировать флешмоб.

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