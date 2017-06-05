На мосту нижегородской ГЭС частично открыто движение

Там еще сохраняются ограничения максимальной скорости 30 километров в час и дистанции между автомобилями — 15 метров. Также до 10 июня остаются ночные перекрытия движения с часу ночи до пяти утра. Это необходимо для выполнения плановых работ по демонтажу несущих конструкций. Для контроля соблюдения действующих ограничений сохраняется круглосуточное дежурство сотрудников ДПС и весовой контроль.

В этом году планируется реконструировать участок моста длиной 215 метров над водоводами здания ГЭС. Перечень работ включает демонтаж старых конструкций, бетонирование опорных частей, сборку новых пролетных строений и асфальтирование отремонтированного участка.