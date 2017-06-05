На мосту нижегородской ГЭС частично открыто движение
На ремонтируемом мосту нижегородской ГЭС вновь открыт проезд транспорта массой до 15 тонн.
На ремонтируемом мосту нижегородской ГЭС вновь открыт проезд транспорта массой до 15 тонн.
Там еще сохраняются ограничения максимальной скорости 30 километров в час и дистанции между автомобилями — 15 метров. Также до 10 июня остаются ночные перекрытия движения с часу ночи до пяти утра. Это необходимо для выполнения плановых работ по демонтажу несущих конструкций. Для контроля соблюдения действующих ограничений сохраняется круглосуточное дежурство сотрудников ДПС и весовой контроль.
В этом году планируется реконструировать участок моста длиной 215 метров над водоводами здания ГЭС. Перечень работ включает демонтаж старых конструкций, бетонирование опорных частей, сборку новых пролетных строений и асфальтирование отремонтированного участка.