Клещевой энцефалит подозревают у 63 южноуральцев

За минувшую неделю в Челябинской области зарегистрировано 1,7 тыс. случаев укусов клещей — всего с начала весны к медикам обратились почти 7,5 тыс. человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, неделей ранее было зарегистрировано около 1,4 тыс. укушенных.

«Госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит 63 человека, включая 16 несовершеннолетних», — сообщили в региональном Минздраве.

Из общего числа пострадавших в текущем году 4,5 тыс. получили инъекции иммуноглобулина, 762, включая 248 детей, имели прививку.

«Распространено заблуждение, что тяжелому течению клещевого энцефалита подвержены только люди со слабым здоровьем и хроническими заболеваниями. На самом деле, тяжесть зависит от концентрации вируса в самом клеще, от места присасывания, а также от длительности пребывания впившегося паразита на теле», — прокомментировала начальник отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни областного Минздрава Ольга Яворская.

Медики напоминают, что, отправляясь на природу, лучше надевать закрытую одежду, использовать репелленты, регулярно проводить осмотры. В случае обнаружения присосавшегося клеща нужно срочно обратиться в травмпункт. Для определения, является ли клещ переносчиком инфекции и какой именно, его необходимо сдать на исследование в лабораторию.