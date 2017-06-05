Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Выжившая в бойне под Тверью женщина рассказала о случившемся
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Финский журналист ответил после приглашения Захаровой в Чечню
Коммунальные платежи будут рассчитывать с 1 июня по-новому
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
Журналистка NBC поделилась впечатлениями от интервью с Путиным
СМИ: маневр России ударит по Белоруссии
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
Стали известны новые подробности гибели принцессы Дианы – СМИ
Прокуратура республики Крым открыла дело против РФ
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Поклонники обсуждают преображение 46-летней Заворотнюк - СМИ
Без белья в поезде: Волочкова поделилась снимком
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
10Теракт в Лондоне
14:20 (мск), источник: dostup1.ru

Клещевой энцефалит подозревают у 63 южноуральцев

Всего с начала весны к медикам обратились почти 7,5 тыс. человек.

Источник: РИА "Новости"

За минувшую неделю в Челябинской области зарегистрировано 1,7 тыс. случаев укусов клещей — всего с начала весны к медикам обратились почти 7,5 тыс. человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, неделей ранее было зарегистрировано около 1,4 тыс. укушенных.

«Госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит 63 человека, включая 16 несовершеннолетних», — сообщили в региональном Минздраве.

Из общего числа пострадавших в текущем году 4,5 тыс. получили инъекции иммуноглобулина, 762, включая 248 детей, имели прививку.

«Распространено заблуждение, что тяжелому течению клещевого энцефалита подвержены только люди со слабым здоровьем и хроническими заболеваниями. На самом деле, тяжесть зависит от концентрации вируса в самом клеще, от места присасывания, а также от длительности пребывания впившегося паразита на теле», — прокомментировала начальник отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни областного Минздрава Ольга Яворская.

Медики напоминают, что, отправляясь на природу, лучше надевать закрытую одежду, использовать репелленты, регулярно проводить осмотры. В случае обнаружения присосавшегося клеща нужно срочно обратиться в травмпункт. Для определения, является ли клещ переносчиком инфекции и какой именно, его необходимо сдать на исследование в лабораторию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Челябинске на опасных местах обновят «зебры» и установят мигающие светофоры
Шесть арабских стран и Мальдивы разорвали отношения с Катаром
Путин рекомендовал США не учить Россию жить
Турция лишила гражданства Фетхуллаха Гюлена
Минтруд заявил о снижении числа официальных безработных
Литва начала строить забор на границе с Россией
Глава МЧС призвал ввести санкции за неточный прогноз погоды
Арестован подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью
Спорт
«Зенит» отказался от капитана Португальский полузащитник Мигел Данни объявил о своем уходе из петербургского "Зенита" после девяти лет, проведенных в клубе
Авто
Новая Mazda CX-5: известна цена базовой версии Российской офис японской марки пока не опубликовал полные прайс-листы на новое поколение кроссовера CX-5, но назвал стоимость самой доступной и самой дорогой машин
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного шоу про похудение, главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Риелторы назвали цену самой дорогой хрущевки
В 2017 году ипотечные ставки в Москве будут снижаться
Собянин: «Молчуны» не повлияют на итоги голосования по реновации
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Наталья Подольская прокомментировала свою беременность Певица призналась, что она с мужем Владимиром Пресняковым очень ждут рождения второго ребенка.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь