Большая Садовая в Ростове после благоустройства: проект

Как рассказали в «Стрелке», сейчас концепция благоустройства ключевых общественных пространств города утверждается совместно с администрацией Ростова и правительством Ростовской области, сроки уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что на главной улице Ростова расширят тротуары, обустроят велодорожки и велопарковки, сделают зоны отдыха.

В рамках совместной программы развития городской среды КБ «Стрелка» и Фонда единого института развития в жилищной сфере (создан АИЖК) архитектурные бюро разрабатывают концепцию развития общественных пространств городов.

Как пишут «Ведомости», к осени в 40 региональных центрах должны быть благоустроены 210 знаковых общественных мест, а также территории дворов.