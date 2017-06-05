Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: что произошло с ИГИЛ после удара ВКС России под Пальмирой
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
В Красноярске снесли дом, не дождавшись переезда жильцов
Наталья Подольская прокомментировала свою беременность
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
Боярская и Матвеев на премьере фильма «Анна Каренина»
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
СМИ: Путин рассказал про версию убийства Кеннеди спецслужбами США
Мужчина застал ВСУ за минными работами в ДНР — СМИ
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Поклонники обсуждают преображение 46-летней Заворотнюк - СМИ
Без белья в поезде: Волочкова поделилась снимком
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото
Абсолютно новая Lada: АВТОВАЗ назвал дату премьеры
Фоторепортажи
12Воспоминания Набережной Круазет
10Теракт в Лондоне
17:14 (мск), источник: Городской репортер

Большая Садовая в Ростове после благоустройства: проект

КБ «Стрелка» показало «Городскому репортеру» визуализацию проекта благоустройства ул. Большой Садовой в Ростове.

Как рассказали в «Стрелке», сейчас концепция благоустройства ключевых общественных пространств города утверждается совместно с администрацией Ростова и правительством Ростовской области, сроки уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что на главной улице Ростова расширят тротуары, обустроят велодорожки и велопарковки, сделают зоны отдыха.

В рамках совместной программы развития городской среды КБ «Стрелка» и Фонда единого института развития в жилищной сфере (создан АИЖК) архитектурные бюро разрабатывают концепцию развития общественных пространств городов.

Как пишут «Ведомости», к осени в 40 региональных центрах должны быть благоустроены 210 знаковых общественных мест, а также территории дворов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Катар отреагировал на решение арабских стран разорвать отношения
Путин рекомендовал США не учить Россию жить
Турция лишила гражданства Фетхуллаха Гюлена
ЦБ намерен увеличить золотовалютные резервы России
Литва начала строить забор на границе с Россией
В Росгидромете ответили на предложение МЧС штрафовать синоптиков
В Орландо в офисном здании открыта стрельба, есть жертвы
Спорт
«Зенит» отказался от капитана Португальский полузащитник Мигел Данни объявил о своем уходе из петербургского "Зенита" после девяти лет, проведенных в клубе
Авто
«Брутал» — новый автомобиль, который можно купить без двигателя В Словакии представлен среднемоторный спорткар Brutal, который будет предлагаться сразу в трех модификациях
Hi-Tech
«Емеля» в России: первый в стране домашний робот поступил в продажу «Емеля» — первый в России робот, понимающий естественный язык, поступил в продажу
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
10 способов испортить идеальный интерьер
С 1 июля в России вырастет плата за услуги ЖКХ
В Петербурге построят несколько новых платных автодорог
В Красноярске снесли дом, не дождавшись переезда жильцов
Леди
Как подобрать солнцезащитные очки под форму лица Героини нашей статьи не имели возможности примерить этот аксессуар, но мы подобрали им модели из летних коллекций
Дети
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном Актер показал редкий снимок Платона.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь