Около 400 сортов и видов роз покажут на выставке в Крыму

«Гости сада смогут увидеть в парке порядка четырехсот сортов и видов роз. Ученые и экскурсоводы разработали для посетителей специальную экскурсию по пяти основным площадкам розария, — говорится в пресс-релизе.

Главный акцент выставки сделан на демонстрации роз собственной селекции ботсада. На специально отведенной площадке представлены 15 сортов цветов, созданных во второй половине XX — начале XXI века.

Среди коллекции, в частности, розы сортов «Пестрая фантазия», «Огни Ялты», «Чатыр-Даг», «Майор Гагарин», «Валентина Терешкова», «Мальчик-с-пальчик» и «Крымское ожерелье».

Сад, которому более 200 лет, расположен в южнобережном поселке Никита. В январе 2016 года сад получил федеральный статус.

Никитский ботсад имеет крупнейшее в стране хранилище видового и сортового разнообразия южных плодовых культур: более 11 тысяч сортов персика, абрикоса, алычи, черешни, яблони, груши, айвы, инжира, граната, маслины, зизифуса, хурмы и других культур.

Здесь собраны также коллекции декоративных древесных и травянистых растений, насчитывающие более 6 тысяч видов, и сортовые и формовые коллекции более 250 ботанических видов эфиромасличных, лекарственных и пряно ароматических растений.