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18:42 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге появился рейтинг самых популярных разводных мостов города

Первое место в списке занимает Дворцовый мост.

Источник: РИА "Новости"

«Мостотрест» составил рейтинг самых популярных разводных мостов Петербурга. Со списком переправ можно ознакомиться на сайте компании.

Рейтинг был составлен на основе анализа посещаемости страниц мостов на сайте учреждения. Уже третий сезон подряд лидерство сохраняет Дворцовый мост: им интересуются 20,32% посетителей.

Второе место у Тучкова моста с 17,02%, посещений, а «бронзу» завоевал мост Александра Невского, набравший 12,71%.

Саамы невостребованным среди петербуржцев оказался 1-й Елагин мост: его не забывают лишь 0,4% жителей города.

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