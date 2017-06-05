«ВИМ-Авиа» на время отменила рейсы Сочи — Казань и Симферополь — Казань

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Авиакомпания «ВИМ-Авиа» выложила на своем официальном сайте список отмененных чартерных рейсов по 22 направлениям.

Так, например, пассажиры не смогут воспользоваться чартерами Сочи — Казань и Симферополь — Казань, которые отправляются по вторникам и субботам, с 3 по 13 июня.

Некоторые рейсы отменены на более долгий срок. До октября невозможно будет улететь на чартерах «ВИМ-Авиа» из Антальи до Москвы, Белгорода, Нижнего Новгорода, Краснодара, Самары, Волгограда и ряда других городов России.

Авиакомпания просит пассажиров отмененных чартеров не приезжать в аэропорт и вновь сообщает, что обязательства перед теми, кто уже доставлен на российские и зарубежные курорты, будут выполнены.

Напомним, компания «ВИМ-Авиа», зарегистрированная в татарстанском пгт. Богатые Сабы, сообщила об отмене чартеров до 15 июня в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». «Решение связано с необходимостью минимизировать веерные задержки рейсов, возникшие на фоне позднего прибытия трех воздушных судов с планового обслуживания», — отмечалось в сообщении.