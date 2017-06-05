Посев газона на стадионе «Волгоград Арена» к ЧМ начнут в сентябре

Высадку газона на стадионе «Волгоград Арена» планируется начать в сентябре этого года.

«Подрядчикам предстоит до 1 августа освободить территорию поля от строительных конструкций, чтобы в первой декаде сентября начать посев газона — по мнению специалистов, в волгоградском климате это лучшие агротехнические сроки», — сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Напомним, что по плану завершить все строительные работы на стадионе должны осенью 2017 года. В мае начался подъем вантовой кровли арены. Сейчас продолжается возведение входных групп и обходной пешеходной эстакады, монтируются инженерные коммуникации.

Арена на 45 тысяч зрительских примет два матча Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Расписание матчей уже известно.