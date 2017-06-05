В Уфе ликвидируют пешеходный мост, по которому в школу ходят дети
К началу учебного года ситуацию обещают наладить.
К началу учебного года ситуацию обещают наладить.
В центре башкирской столицы в рамках строительства многоэтажки начали укладывать коллектор для водопровода. И не обойтись без некоторых мер: так, рабочие демонтировали пешеходный мостик через Пермский овраг.
— Принимая это во внимание, ООО «Госстрой-Стандарт» рекомендовано в срок до 15 августа предусмотреть обустройство альтернативных пешеходных путей, — отметили в