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15:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе ликвидируют пешеходный мост, по которому в школу ходят дети

К началу учебного года ситуацию обещают наладить.

В центре башкирской столицы в рамках строительства многоэтажки начали укладывать коллектор для водопровода. И не обойтись без некоторых мер: так, рабочие демонтировали пешеходный мостик через Пермский овраг.

Из-за этого дети, проживающие в частном секторе, теперь не могут добираться до школы привычным путем.

— Принимая это во внимание, ООО «Госстрой-Стандарт» рекомендовано в срок до 15 августа предусмотреть обустройство альтернативных пешеходных путей, — отметили в пресс-службе уфимской администрации.

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