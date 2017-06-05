В Уфе ликвидируют пешеходный мост, по которому в школу ходят дети

В центре башкирской столицы в рамках строительства многоэтажки начали укладывать коллектор для водопровода. И не обойтись без некоторых мер: так, рабочие демонтировали пешеходный мостик через Пермский овраг.

Из-за этого дети, проживающие в частном секторе, теперь не могут добираться до школы привычным путем.