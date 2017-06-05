450 детей Самарской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнут на Чёрном море
Отдых детей организован за счёт средств областного бюджета.
Отдых детей организован за счёт средств областного бюджета.
Отдых самарских детей будет организован в детском оздоровительном комплексе «Дружба», расположенном в Лазаревском районе города Сочи, поселке Нижнее Макопсе Краснодарского края. Период отдыха и оздоровления составит 18 дней. Территория лагеря с уникальными насаждениями хвойных и субтропических культур занимает около 7 га. Для детей подготовлена насыщенная развлекательная и спортивная программы.
Как рассказала заместитель министра
«На море поехали дети из многодетных малообеспеченных семей, а также ребята, которые находятся в трудной жизненной ситуации — воспитанники наших центров помощи для детей, оставшихся без попечения родителей. Среди них есть очень талантливые и одарённые дети, причём в самых разных сферах. Очень важно оказывать им поддержку, помогать им развивать свои таланты, но и не забывать об их оздоровлении».
Отдых детей организован за счёт средств областного бюджета. Для детей путевки бесплатные. 3 июня дети отправились в Краснодарский край, 5 июня прибыли на место. Возвращение будет организовано 24 июня 2017 года.
Отправка детей осуществляется на вагонах последних лет выпуска, с кондиционерами и биотуалетами, организовано горячее питание. Детей сопровождали медики и педагоги. При подготовке в рейс детских вагонов Куйбышевским филиалом АО «ФПК» особое внимание уделяется обеспечению санитарной безопасности и комфортным условиям для путешествия, сообщает