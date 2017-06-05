450 детей Самарской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнут на Чёрном море

Отдых самарских детей будет организован в детском оздоровительном комплексе «Дружба», расположенном в Лазаревском районе города Сочи, поселке Нижнее Макопсе Краснодарского края. Период отдыха и оздоровления составит 18 дней. Территория лагеря с уникальными насаждениями хвойных и субтропических культур занимает около 7 га. Для детей подготовлена насыщенная развлекательная и спортивная программы.

Как рассказала заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьёва, в этом году на Чёрное море получили путёвки 450 детей Самарской области в возрасте от 7 до 14 лет.

«На море поехали дети из многодетных малообеспеченных семей, а также ребята, которые находятся в трудной жизненной ситуации — воспитанники наших центров помощи для детей, оставшихся без попечения родителей. Среди них есть очень талантливые и одарённые дети, причём в самых разных сферах. Очень важно оказывать им поддержку, помогать им развивать свои таланты, но и не забывать об их оздоровлении».

Отдых детей организован за счёт средств областного бюджета. Для детей путевки бесплатные. 3 июня дети отправились в Краснодарский край, 5 июня прибыли на место. Возвращение будет организовано 24 июня 2017 года.